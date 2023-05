Adecco ofrece 650 vacantes de empleo para el sector hostelería en Cataluña y la Comunidad Valenciana, con y sin experiencia

Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, está buscando 650 personas para trabajar en el sector hostelero en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Concretamente los perfiles más demandados son camareros/as, camareros/as de piso, cocineros/as y ayudantes de cocina, entre otros El sector de la Hostelería fue sin duda uno de los grandes perjudicados por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, pero actualmente es uno de los más activos e importantes en la producción nacional e incide positivamente tanto en el empleo como en la economía en general. Así, este sector ganó en abril 119.618 nuevos trabajadores afiliados a la Seguridad Social, lo que representa un 8,9% más que el mes de marzo previo, según el Ministerio de Trabajo.

La Hostelería ha protagonizado el mayor repunte de la ocupación del último mes, creando la mitad de los puestos de trabajo en abril, el 57% de los nuevos asalariados que sumó el país. Es decir, uno de cada dos nuevos afiliados en el mes de abril encontró empleo en hostelería, sin duda, gracias al tirón de la Semana Santa y a la activación de la temporada, impulsada además por el buen clima. De cara al verano, la Hostelería se mantiene como el sector que presenta mayores expectativas de generación de empleo.

En este contexto, Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, está buscando 650 personas para trabajar en el sector hostelero en Cataluña y la Comunidad Valenciana, con y sin experiencia. Concretamente los perfiles más demandados son camareros/as, camareros/as de piso, cocineros/as y ayudantes de cocina, entre otros.

Atendiendo a la distribución geográfica de las más de 650 vacantes en el sector de la hostelería los municipios que están ofertando más empleo ahora mismo son Barcelona, Alicante, Valencia, Castellón, Sitges, Blanes, y Jávea, entre otros.

Se trata de una gran oportunidad para todas aquellas personas apasionadas de la restauración, el trato al cliente y el trabajo en equipo.

Las funciones de los/as candidatos/as seleccionados/as serán variadas dependiendo del puesto, ya que hay muchas vacantes para cubrir.

La misión de los empleados/as en las ofertas de camareros/as serán la atención a clientes, preparar el servicio de desayunos, comidas y/o cenas según el planning de la semana, servicio y recogida de platos, alimentos y bebidas, la recogida y el montaje de las mesas, el almacenaje de vajilla y cristalería, y el apoyo al resto del personal.

Los perfiles seleccionados para la posición de camarero/a de pisos se encargarán de preparar el material y elementos textiles, arreglar y limpiar la habitación, el mantenimiento del office y zonas comunes, la limpieza de las plantas y áreas, mantener la comunicación con el resto del personal, proveer de suministros la habitación, atender al huésped, etc.

Como cocinero/a y ayudante de cocina, las funciones de los empleados serán pesar, trinchar, filetear, limpiar, picar y pelar las materias primas, la planificación y actualización de los menús, cocinar, condimentar y presentar toda clase de alimentos, ayudar en la preparación de los platos, limpiar y ordenar la cocina, lavar las herramientas de trabajo, además de asegurarse de la correcta manipulación de los alimentos desde su preparación hasta su cocción garantizando las normas de higiene, salud y seguridad alimentaria.

Se valorará que las personas que quieran acceder a estas ofertas tengan experiencia previa en hostelería, servicios de restauración, catering, restaurantes u hoteles, dependiendo del puesto; pero no es un requisito indispensable pues se ofrece formación en aquellos casos que sea necesario.

Adecco está buscando profesionales responsables, proactivos, comprometidos, con buena predisposición para trabajar y orientados al trabajo en equipo. En algunas vacantes se requiere disponer de vehículo propio para desplazarse y disponibilidad completa para incorporación inmediata.

Además, en algunas posiciones se requiere el carné de manipulación de alimentos, y en caso de no disponer de esta acreditación, Adecco ofrece la posibilidad de conseguirlo.

Las personas interesadas pueden consultar las 650 vacantes disponibles e inscribirse en las ofertas a través del siguiente link:

https://www.adecco.es/ofertas-trabajo?k=140323