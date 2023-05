Vilamercat, la encomiable historia del apoyo al comercio local y de proximidad en 8 municipios del Baix Llobregat

Hace escasos meses que se dejaron de utilizar oficialmente las mascarillas en determinados espacios públicos y transportes, lo cual puede llevar a la errónea percepción de que fue ya hace mucho, mucho tiempo cuando la sociedad se enfrentaba a una pandemia sin precedentes que paralizó prácticamente todo En esas oscuras fechas, multitud de comercios cerraban sus persianas y las grandes superficies suspendían sus entregas a domicilio, por lo que proveerse de los productos más básicos y necesarios parecía una misión del todo imposible.

Fue precisamente durante dicho período, allá en 2020 cuando se produjo un punto de inflexión, cuando empezó a gestarse un movimiento por parte de una serie de comercios locales que decidieron hacer frente a la situación y mejorar el día a día de sus vecinos haciéndoles llegar directamente a sus domicilios estos productos tan necesarios.

Este movimiento iniciado por Robert Dalmau y una serie de comercios de Cervelló como Frutería Anna, La Platjeta o Carnicería-Charcutería Cervelló -entre otros -, se ha ido consolidando hasta el día de hoy en Vilamercat, un marketplace local en forma de cooperativa.

Pero lo que empezó como una colaboración para hacer frente a una situación de emergencia, hoy en 2023 ha evolucionado y se ha adaptado a lo que está demandando la sociedad: ser más conscientes con el planeta y el entorno más próximo. Y es que Vilamercat se ha posicionado actualmente como un referente del comercio de proximidad y sostenibilidad en 8 municipios del Baix Llobregat.

Es un hecho que el planeta cuenta con recursos limitados, en el que cada vez existe más población que se alimenta y consume a diario, por lo que cualquier decisión en este sentido tiene un impacto real en nuestro entorno. La suma de buenas decisiones individuales y colectivas en materia de hábitos de compra son el primer paso para poder cambiar el mundo a mejor y hacerlo más sostenible en todos los sentidos.

En Vilamercat son conscientes de este reto y están convencidos que dicho cambio es una meta razonable y posible, por lo que se han convertido en verdaderos impulsores del mismo. En la actualidad ofrecen la oportunidad a cada vez más comercios locales a sumarse y comprometerse con este ambicioso proyecto. Unproyectoque apuesta por un modelo de alimentación y consumo sostenible que potencie el producto de proximidad y brinde a las personas opciones de consumo responsable arraigadas en el territorio. Porque solo de este modo es posible proteger el medio ambiente y la economía local.

No hay duda que existen múltiples ventajas de las que se pueden beneficiar dichos consumidores al comprar en un marketplace local como Vilamercat tal y como se detalla a continuación:

Proporciona comodidad a sus clientes: al adquirir productos en tiendas locales con posibilidad de entrega a domicilio existe un ahorro cuantificable en tiempo, dinero y esfuerzo. Todo para hacer la vida más fácil y cómoda a las personas para que puedan dedicarse a lo que realmente importa.

Promueve una relación mucho más personalizada: dichos modelos locales permiten establecer una relación mucho más cercana con los propietarios, empleados y repartidores de los comercios. El resultado es un mejor servicio al cliente y una experiencia de compra mucho más satisfactoria.

Ofrece variedad y calidad de producto: aunque las tiendas de proximidad suelen ser más pequeñas que las cadenas comerciales y corporaciones internacionales, al unirse en torno a un marketplace local suelen ofrecer una amplia variedad de productos y servicios. Además de conocer la proveniencia de sus productos, suelen ser de mayor calidad y los más autóctonos no se pueden adquirir con facilidad en grandes superficies.

Fomenta la economía local: al comprar en tiendas locales, los consumidores apoyan a los comerciantes y negocios de su comunidad, lo cual ayuda a mantener la ocupación y la prosperidad económica en la zona.

Brinda beneficios ambientales: al comprar en tiendas locales se minimiza la huella de carbono al reducir el transporte a larga distancia y se promueven prácticas comerciales más sostenibles. Actualmente, de los más de 3.000 productos que está ofreciendo Vilamercat, el 100% son de origen nacional, y de los productos frescos en concreto, el 70% son de proximidad e íntegramente son distribuidos por comercios locales.

Para dar cifras absolutas, actualmente colaboran con 14 tiendas locales de distribución de frescos de proximidad, alimentación, panadería, despensa, bebidas y refrescos, productos para el hogar, cuidado personal, alimentación y complementos para mascotas, floristería y una amplia variedad de artículos. Entre sus referencias se puede encontrar todo lo que se necesita para proveer la despensa de cualquier hogar con productos de calidad y de manera mucho más responsable.

Por si no fuera suficiente, dentro del compromiso adquirido de Vilamercat como cooperativa comprometida con sus asociados, además de participar y apoyar activamente en diferentes actividades locales, una parte de los ingresos van destinados a proyectos deportivos, culturales o sociales de la zona.

Actualmente los consumidores pueden disfrutar de los servicios de entrega a domicilio de Vilamercat en Cervelló, Vallirana, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Olesa de Bonesvalls y Molins de Rei.

Se ha constatado en estas líneas que el comercio local y de proximidad tiene múltiples ventajas para los consumidores, tanto económicas como sociales y por descontado medioambientales. Al comprar en cooperativas locales como Vilamercat, se apoya a las comunidades locales y se fomenta una economía más justa y sostenible.

Ahora no existe excusa alguna para convertirse en un verdadero #vilamercader.