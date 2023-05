sRIM-PUR, la patente detrás de la tecnología de fabricación de KLIMA-PUR Windows entra en fase internacional

Tal y como ha anunciado KLIMA-PUR Windows, su tecnología de fabricación de perfiles de poliuretano sRIM-PUR está en fase PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes).

Esta se trata de una innovadora metodología de fabricación con bajo consumo energético que ha sido publicada en enero pasado y cuya titular es INDRESMAT SL.

Los representantes de la firma explicaron que la tecnología sRIM-PUR supone un avance en materia de fabricación de marcos para ventanas aislantes. Este nuevo proceso utiliza una metodología de inyección en serie para moldear los perfiles de ventanas. Esta técnica permite una producción rápida y a bajo coste una vez automatizada.

Tecnología de fabricación sRIM-PUR desarrollada por INDRESMAT KLIMA-PUR Windows es la nueva marca de ventanas de alta eficiencia energética perteneciente a la empresa INDRESMAT. La tecnología sRIM-PUR surge para dar respuesta a la necesidad de métodos de fabricación eficientes en marcos de puertas y ventanas. Explican que se requería de una alternativa que, además, utilizara una materia prima que proporcionara mejores resultados de aislamiento térmico y acústico.

Hasta ahora, en el mercado existen cerramientos fabricados en madera, PVC, metal o la combinación de dos o más de estas materias primas. El gran problema con ellos es que algunos no son lo suficientemente eficientes y, por otro lado, su procesamiento tiene un enorme costo energético. Todo esto ha quedado solventado con la tecnología sRIM-PUR para fabricar una nueva generación de ventanas aislantes.

Por un lado, usa el ya mencionado método de inyección en serie para objetos moldeados en poliuretano. Eso permite la fabricación masiva y rápida de muchos perfiles con un coste energético sensiblemente menor. Por el otro, está la materia prima. El poliuretano es un material que ofrece la mejor eficiencia aislante y al mismo tiempo es versátil, pudiendo tomar cualquier forma requerida en la construcción.

Sostenibilidad y eficiencia energética La nueva generación de ventanas aislantes de poliuretano está diseñada con base en la economía circular, donde KLIMA-PUR Windows representa los principios de eficiencia energética, sostenibilidad, durabilidad y reciclabilidad de los materiales. La firma recuerda que estos principios juegan un papel fundamental en las políticas globales de cambio climático.

Sin embargo, no se ha sacrificado nada en aspectos más pragmáticos y estéticos como la capacidad de aislamiento y la belleza estética, respectivamente. La carpintería de poliuretano de la marca KLIMA-PUR Windows garantiza el máximo confort térmico y mínimo consumo energético. Esa propiedad les ha permitido obtener el marcado CE en estos productos. La microestructura espumada del poliuretano concede también un total aislamiento acústico, mucho mejor que los perfiles de otros materiales.

No menos importante son los excelentes acabados y los diseños elegantes que aportan un valor agregado a la arquitectura. KLIMA-PUR Windows permite a sus clientes escoger el color de las ventanas aislantes para ajustarlo al diseño que se haya definido en el proyecto. La marca también menciona la durabilidad del diseño, la calidad de los materiales y la funcionalidad de los vidrios. Todo eso hace de estas ventanas aislantes la alternativa lógica en todo tipo de construcciones, bien sea en residencial, comercial o industrial.