Descubrir uno de los mejores tesoros del Modernismo catalán, el Hospital de Sant Pau de la mano de este tour guiado

Un excepcional espacio Patrimonio de la Humanidad en Barcelona: la visita al Recinte Modernista de Sant Pau

Tours For Today, empresa de tours y visitas en Barcelona, ofrece una visita guiada regular al antiguo Hospital de Sant Pau, el recinto modernista más grande del territorio catalán y de Europa.

Esta joya arquitectónica tiene sus orígenes en el año 1401 con la fusión de 6 hospitales que había hasta entonces en la Barcelona. A finales del siglo XIX, el crecimiento del territorio catalán y los avances producidos en el ámbito de la medicina generaron la necesidad de construir un nuevo edificio. De esta manera, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau inició su proceso de construcción con la primera piedra colocada en 1902.

Uno de los sucesos más reconocidos de este hospital es que en 1923 murió allí Antonio Gaudí, el arquitecto más famoso de Barcelona y quien dio vida al Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Más tarde, en 1930, gracias al diseño del arquitecto Lluís Domènech i Montaner, pudo inaugurarse la nueva obra con instalaciones muy amplias, grandes jardines y 16 pabellones imponentes.

Sant Pau fue declarado en 1997 por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad Tours For Today realiza la visita al recinto modernista en un recorrido de unos 90 minutos por sus fantásticos pabellones, jardines, y pasadizos con un guía oficial que ayuda a los visitantes a conocer todos los detalles y anécdotas de este fantástico edificio. Para hacer la visita el antiguo hospital es recomendable hacer la reserva previa en la web de Tours For Today.

Tours por Barcelona y múltiples actividades Barcelona posee un magnetismo especial que encandila a los turistas por su belleza arquitectónica marcada por el modernismo, sus playas y monumentos, una agenda atractiva de entretenimiento y cultura, ademas de los parques y barrios emblemáticos y una exquisita gastronomía. Tours for Today dispone de un gran grupo profesional, con guías locales oficiales, que buscan dar la mejor experiencia a quienes visitan la Ciudad Condal. Entre los principales tours que ofrece la empresa destacan la visita guiada a la Sagrada Familia, el Park Güell, Moco Museum o el Museu Picasso, o los tours privados a Casa Milá-La Pedrera, la Casa Batlló y Casa Vicens – construidas por Antonio Gaudí – y también otras visitas y entradas disponibles bajo petición al Camp Nou, al Museo de Arte Contemporáneo, al zoológico y recorrido en bus, etc.