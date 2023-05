La nueva revolución tecnológica con las nuevas herramientas de Inteligencia Artificial como ChatGPT

El experto económico Marc Vidal asegura en el evento estrella del grupo Sabio que la Inteligencia Artificial no es una amenaza, sino una oportunidad

Madrid, abril de 2023 – "La cuarta revolución tecnológica es la de la Inteligencia Artificial (IA), la realidad extendida, el Big Data o la automatización de procesos, pero el ser humano no la identifica como una revolución, sino como una crisis", así lo ha afirmado el divulgador económico Marc Vidal durante su intervención en ´Disrupt', el evento de Sabio sobre transformación digital de la experiencia de cliente, que se celebró ayer, miércoles, en La Casa del Lector (Matadero Madrid).

El experto en la industria 4.0, se ha centrado en la reciente irrupción de herramientas basadas en IA como ChatGPT, o en la robotización y su repercusión en la economía y en la experiencia del cliente para analizar si estamos preparados como sociedad: “el ser humano siempre ha visto a las máquinas como una amenaza. Pero los cambios bruscos no deben relacionarse con crisis sino con un detonante que despierta el desarrollo de la sociedad en cada una de las revoluciones tecnológicas", ha explicado Vidal.

La irrupción de la Inteligencia Artificial y su impacto en el empleo y la economía En cuanto a la gran pregunta sobre si los robots van a arrebatar a las personas sus puestos de trabajo, el experto, lo ha dejado muy claro: “es muy probable que mucho de lo que hacemos hoy lo haga una máquina en solo unos meses, incluso a coste 0”. Sin embargo, Vidal ha asegurado que hay algo que diferencia al ser humano: su habilidad creativa y la capacidad para preguntar. “Tendremos ahora que evolucionar hacia nuevos perfiles laborales, como el llamado ´prompt engineer´, que sepan cómo utilizarlas”, ha añadido.

Tal como ha indicado el divulgador económico hay que confiar en la tecnología: “en el pasado los matemáticos también temieron ser reemplazados por las calculadoras”, ha recordado. De hecho, ha explicado que un 0,1% de las ventas que se hicieron durante el Black Friday en Estados Unidos se hicieron sin la intervención humana.

Para Vidal, el teletrabajo ha sido solo un pequeño un avance de lo que venía, pues cada revolución va de la mano del desarrollo tecnológico: "tenemos 4 motores que controlan hoy en día los mercados, y la mayoría están cayendo: el de la inversión, el del gasto público, el del consumo, y el único que aguanta, es el de exportación que, precisamente, tiene que ver con el uso tecnológico para generar valor", ha explicado el economista.

El equilibrio, la tecnología y el toque humano El evento, que ha sido conducido por la periodista y presentadora de Antena 3, Angie Rigueiro, ha congregado a más de 500 profesionales del sector de la transformación digital y la experiencia de cliente y ha reunido a expertos de primer nivel de sectores tan diversos como las telecomunicaciones, la seguridad, la atención al cliente, los seguros, la banca o, incluso, la meteorología y el deporte.

De hecho, otro de los participantes más destacados de la jornada ha sido Roberto Brasero, al que se conoce como ´el hombre del tiempo más famoso de España´, que ha compartido su punto de vista sobre cómo las nuevas tecnologías bien utilizadas por profesionales cualificados pueden mejorar significativamente la precisión y la eficiencia en campos tan singulares como la meteorología.

Y es que gracias a la IA es posible, por ejemplo, analizar patrones meteorológicos y datos en tiempo real para conseguir predecir riesgos climáticos y comunicarlos eficientemente. Precisamente fue Roberto Brasero uno de los que predijo la llegada de la famosa borrasca Filomena en enero de 2021.

El meteorólogo ha explicado cómo tradicionalmente se ha hecho uso de tecnologías como el globo meteorológico, pasando por los satélites, los supercomputadores hasta la Inteligencia Artificial, para captar datos, analizarlos y conseguir hacer pronósticos más y más precisos cada vez.

Según Brasero, la sociedad sabrá adaptarse a estas nuevas tecnologías, pero se ha preguntado en qué queda el papel de las personas: “La experiencia de cliente también requiere del contacto humano y la personalización que ofrecen los profesionales detrás de las marcas para conseguir enamorar a los clientes”.

La importancia del liderazgo y el trabajo colaborativo para alcanzar el éxito Otro de los puntos fuertes de la jornada ha sido la actividad de Team Building con Sergio Scariolo, reconocido entrenador y estratega de baloncesto que llevó a la selección española a la gloria en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA en 2019, que ha ofrecido una masterclass sobre la importancia del trabajo en equipo, el liderazgo y la motivación no solo para alcanzar el éxito, sino también para aceptar la derrota y trabajar para mejorar.

Y es que el liderazgo efectivo combinado con un enfoque colaborativo mejora significativamente la experiencia de los empleados, y, por tanto, su motivación para ofrecer una experiencia de cliente excepcional que aumente su lealtad y, de esta manera, el rendimiento del negocio.

Andy Roberts, CEO del Grupo Sabio, ha agradecido durante el cierre de la jornada la presencia de algunas de las empresas más relevantes del panorama nacional e internacional, como CaixaBank, Transcom, SegurCaixa, Securitas Direct y Caser: “ellos son parte del éxito de Sabio. Esperamos que los asistentes sean capaces de aplicar todos los conocimientos que nos han compartido hoy en sus compañías”.

Por su parte, Santiago Martínez, Country Manager del Grupo Sabio para España, ha asegurado que “gracias a estas compañías líderes en tecnología, junto con el valor que aporta el Grupo Sabio, se dan eventos tan enriquecedores como ´Disrupt´, que ofrecen mucho contenido para la reflexión y la innovación desde las marcas”.

Disrupt '23, ha estado patrocinado por líderes en tecnología de CX como Audiocodes, Avaya, Genesys, Nuance, Twilio y Verint.

