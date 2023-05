Rubén Núñez (OROC), 'Buscamos una oferta diferente al resto de operadores muy competitiva en precios y servicios'

El empresario Rubén Núñez Izquierdo es el director general de OROC Fibra y Móvil, empresa afincada en Sevilla. Una empresa de telecomunicaciones que desplegó sus alas en 2021 y que se ha convertido en una de las empresas sevillanas con mayor reconocimiento, si bien ofrece servicios de móvil, fibra y televisión en todo el territorio nacional.

Para este 2023, tienen previsto que se dispare su crecimiento, protagonizando un plan de expansión con el fin, afirma Núñez Izquierdo, de convertirse en un operador con presencia en todas las localidades del mapa nacional.

OROC es una empresa relativamente joven, que nació en una situación compleja, en la que el covid daba sus últimos coletazos, la incertidumbre del entorno internacional o la inflación.

¿Cómo está siendo 2023 para una empresa en proceso intenso de crecimiento? Aunque es una empresa joven, el equipo que lo conforma lleva más de una década dedicándose al mundo de las telecomunicaciones. Tras el covid y con la crisis económica, el sector de las telecomunicaciones se ha resentido como los demás sectores. Mientras que otras compañías – especialmente las grandes – han optado por subir sus tarifas y vincularlos a la evolución del IPC de forma automática, en OROC hemos optado por subir los gigas, no los precios. Ponemos el foco en nuestros usuarios, mejorando continuamente los servicios que les ofrecemos y con una atención personalizada de diez.

¿Qué proyectos desarrollan en este momento?

Actualmente, todos nuestros departamentos están en expansión. Desde nuestros inicios no hemos parado de incorporar personal para fortalecer el servicio de atención a cliente, con un call center propio desde Sevilla, donde está la sede. Ahora queremos completar nuestro mapa de canales de distribución. Tenemos ya cubiertos los canales online, televenta y tiendas de forma no exclusiva. El próximo paso será la apertura de tiendas exclusivas de la marca, esperemos que para el próximo año.

¿Qué ofrece Sevilla para empresas como OROC?

Para nosotros es muy importante que nuestra sede central esté aquí, puesto que los dos socios somos de esta provincia. Es importante que permanezca en la ciudad, como buenos sevillanos. Además, Sevilla es una ciudad moderna y de moda. Ha sido designada sede de la Agencia Espacial Española, dispone de un importante parque tecnológico (PCT Cartuja) en el que, por cierto, nos ubicamos. Además, cuenta con AVE y un aeropuerto que no para de incorporar vuelos, lo que da mucho juego para las comunicaciones con el resto del país y el mundo. La provincia está muy bien conectada y el buen clima también anima a implantarse en el enclave.

¿Dónde abrirá la primera tienda?

Aún lo estamos estudiando. Pero desearíamos que fuese en Sevilla o en la provincia de Huelva por motivos de logística y gestión. Vamos con cuidado, por los tiempos que corren, validando cada paso.

¿Qué objetivo quieren cumplir en 2023 y cuál es la meta a largo plazo?

Estamos realizando una campaña de lanzamiento para darnos a conocer con capital 100 % español. Participamos en muchos proyectos de Responsabilidad Social Corporativa; en eventos deportivos de las provincias de Huelva y Almería, y sociales, en la comunidad de Madrid; en festividades de la ciudad hispalense, como la Velá de Triana donde ofrecemos una zona de wifi gratis y patrocinamos la tradicional Cucaña; o colaboramos con las Cabalgatas de Reyes de distintas localidades de las provincias de Sevilla y Huelva con la donación de más de 5000 pelotas. A finales del año pasado incorporamos la televisión a la carta a nuestros servicios y ahora acabamos de relanzar nuestras tarifas convergentes con unos servicios y precios sin igual. Vamos a un magnífico ritmo de crecimiento y esperemos seguir así. No somos conformistas. Queremos llegar al máximo número de personas para que conozcan nuestros servicios personalizados.

¿Cuál es el secreto para un crecimiento tan rápido?

Buscamos una oferta diferente al resto de operadores, rompedora en precios y servicios, y tenemos un servicio al cliente premium. Añadimos, a pesar de los precios más bajos, la cobertura de Orange, Movistar y Yoigo con unos planes muy competitivos. Además, está el compromiso con la cartera de clientes mediante la escucha. Por eso, les aportamos ventajas a quienes ya están con nosotros, como la nueva modificación en la velocidad de nuestra fibra. Mejoramos las tarifas de nuestros clientes varias veces al año para fidelizarlos y que se queden mucho tiempo con nosotros.