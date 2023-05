Repara tu Deuda Abogados cancela 46.000€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada no pudo hacer frente a los préstamos solicitados con los ingresos que percibía El Juzgado de lo Mercantil nº09 de Madrid ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer, vecina de Madrid, que ha quedado exonerada de una deuda de 46.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "la causa de la situación de insolvencia viene ocasionada por el sobreendeudamiento de la concursada como consecuencia de no haber logrado satisfacer las obligaciones contraídas por varios préstamos solicitados y que le han ocasionado una bola de nieve que no ha podido liquidar con sus ingresos".

La Ley de Segunda Oportunidadentró en vigor en España en 2015. Poco a poco es más conocida por personas que se ha visto envueltas en una situación de la que no pueden salir y necesitan cancelar las deudas que han contraído pero no pueden asumir. Más de 20.000 particulares y autónomos han puesto su caso en manos del despacho de abogados con el objetivo de reactivarse en la economía.

