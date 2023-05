Hermel Balcázar, 'el marketing digital es incuestionable para potenciar el crecimiento y aumentar las ventas'

El marketing digital ha evolucionado exponencialmente en los últimos años y no se parece en nada a lo que fue hace décadas atrás. Ese viejo marketing hablaba de promoción de captación y venta. El actual marketing es un sistema de comunicación que no intenta vender un producto, sino desarrollar la confianza del consumidor para que perciba nuestra marca como un intangible de valor.

Para hablar de estos y otros temas relacionados con el marketing digital, se presenta Hermel Balcázar, una voz con autoridad en la materia, CEO de Aicad Business School, institución donde se imparte la maestría en marketing digital y Big Data, una de las más rankeadas en la lista de la revista Forbes y que coloca a AICAD entre las 7 mejores escuelas de negocios.

Hermel Balcázar ubica a la sociedad en el momento más tecnológico: “El marketing digital es fundamental para las empresas porque vivimos en un mundo cada vez más digitalizado. Las personas pasan más de la mitad de su tiempo cada día en línea y las empresas tienen que estar presentes en este espacio para llegar a su audiencia. Además, el marketing digital permite una segmentación más precisa del público objetivo y una medición más efectiva de los resultados”.

¿Cuál considera ha sido el impacto del marketing digital en las empresas?

El marketing digital, en los últimos 10 años, ha tenido un impacto sin precedentes en las empresas. Tantos a pequeños como a grandes empresas les ha permitido conectar con su público objetivo de manera más efectiva, sin invertir cuantiosas cantidades de dinero, y aumentar sus ventas o expandir sus mercados de manera rápida.

El marketing digital se coloca como un recurso imprescindible para crear imagen de marca, obtener una mayor visibilidad y aumentar la confianza de los clientes potenciales, los cuales, la mayoría de veces, no tienen claro la diferencia entre una empresa y otra, que venden al final lo mismo.

¿Qué tendencias del marketing digital vislumbra como más importantes en el futuro?

Creo que más que hablar de tendencias, debemos elevar más el coeficiente estratégico de los hombres y mujeres que toman decisiones en esta área, para que usen mejor con el marketing digital la inteligencia artificial y el Big Data, centrándose en el mundo del customer experience y puedan diseñar modelos de negocios más predictibles, porque conocen mejor al consumidor.

¿Cómo pueden las empresas adaptarse a los cambios constantes en el mundo del marketing digital?

El mejor marketing que conozco es el que ayuda a las personas, y para ayudarlas bien tenemos que conocerlas bien. A veces, invertimos demasiado dinero en proyectos de marketing insustanciales y nos olvidamos de escuchar al cliente que, al final, sabe mejor que nosotros cuál es el problema que le afecta o desea solucionar.

Por esta razón y para predecir mejor el éxito, las empresas deben invertir en la capacitación de su personal para que sepan cómo entender al cliente y sepan a su vez cómo aportar valor de manera más efectiva.

¿Qué recomendaría a las empresas que quieren mejorar su presencia en línea?

Mi recomendación, basada en la experiencia, es que definan claramente sus objetivos y su público específico o cliente ideal, y que desarrollen una estrategia de marketing digital coherente y bien planificada. Es importante que los empresarios no se desesperen por obtener resultados inmediatos, ya que el marketing digital, al igual que cualquier otra disciplina, requiere tiempo y paciencia para aprenderlo y luego para que trabaje a nuestro favor.

¿Cómo puede la automatización ayudar en el marketing digital?

La automatización del marketing es ineludible para aumentar la eficiencia, porque permite la creación de flujos de trabajo y procesos automáticos que optimizan el tiempo y los recursos de la empresa. Además, la automatización del marketing permite la personalización y segmentación de las campañas, lo que genera una mayor efectividad en la conversión de leads o seguidores a clientes.

¿Cuáles son algunos ejemplos de automatización en el marketing digital?

Algunos ejemplos de automatización en el marketing digital incluyen: correos electrónicos automatizados para nuevos suscriptores, mensajes personalizados basados en el comportamiento del usuario, publicaciones programadas en redes sociales, seguimiento automatizado de clientes potenciales y análisis de datos.

¿Existe algún riesgo al utilizar la automatización en el marketing digital?

Si bien la automatización puede ser muy beneficiosa, también existe el riesgo de perder la conexión humana con nuestra audiencia si confiamos demasiado en ella. Hay que saber equilibrar la automatización con un toque humano para asegurarnos que estamos creando relaciones auténticas y duraderas con nuestros clientes.

¿Cuál es el impacto del marketing digital en el mundo empresarial y en la economía en general?

El impacto del marketing digital en el mundo empresarial es muy significativo, porque crea más eficiencia y efectividad para las empresas, sean estas digitales o no. Además, el marketing digital potencia más rápido el crecimiento económico, al atraer más clientes hacia los negocios y aumentar su capacidad de venta.

¿Cuál es su consejo para las empresas que quieren implementar marketing digital y automatización en sus estrategias de marketing?

Para las empresas que están interesadas en implementar marketing digital y automatización en sus estrategias, es necesario que inviertan en la formación continua de su personal y se aseguren de contar con las herramientas idóneas para lograr una implementación efectiva. Además, la clave está en que las empresas establezcan procesos de prueba y error constantes, para medir y optimizar sus resultados.

Hermel Balcázar es CEO de Aicad Business School, AI & Data Scientist, con más de 27 años de experiencia en consultoría de procesos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y desarrollo de Smart Organizations, diseño de modelos de innovación y ecosistemas de educación digital disruptivos que llegan a decenas de miles de estudiantes, empresas y organizaciones en diferentes países del mundo.