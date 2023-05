Después de “La Casa Llena de Confeti (Pero Tú No Estabas)” y “Ok, Google” Chelsea Boots presenta “LO-FI Days”, el último adelanto del álbum que saldrá el próximo 17 de mayo.

Un corte decadente plagado de sintetizadores con melodías pegajosas, autotune y guitarras fuera de fase. Esta canción no solo es un homenaje al género Lo-Fi, al que brinda varios guiños en la producción (a cargo de Dani Núñez y Brian Hunt), también es un retrato melancólico de esos días en los que uno se guarda poca fidelidad, “volando bajo el radar” con las persianas bajadas y doscientas llamadas perdidas sin contestar.

“LO-FI Days” está disponible en las principales plataformas digitales desde el día 5 de mayo. Desde sus inicios más rockeros, Chelsea Boots ha demostrado su inquietud artística a la hora de combinar géneros como el R&B, el Hip Hop o la música electrónica, todo acompañado de su contundente directo y su cuidada estética y puesta en escena.

Después de casi ocho años recorriendo algunas de las salas y festivales más importantes del país, la banda madrileña ha dado un giro a su carrera sacando nueva música en castellano, ahora en formato trío y anunciando la salida de su próximo trabajo para 2023. En 2017, ganaron el premio Mad Cool Talent.

Chelsea Boots siguen creyendo en vivir con un pie en las raíces y otro en el futuro. El autotune no debe ser antónimo de las guitarras.

En sus canciones, conviven arreglos de corte ochentero, pop a medio camino entre la vanguardia y la nostalgia, sintetizadores, euforia y tristeza edulcorada.

Para sus primeros singles en 2015, contaron con la producción de Josu García (Loquillo, Amaral, Tequila) y su álbum debut, Guilty Pleasure (2018, Universal Music), fue producido por Rams & Martí (Mucho, Modelo de Respuesta Polar, Salto). En su nueva etapa en español, la producción corre a cargo del propio Dani Núñez, rodeándose de la producción adicional de profesionales como Abel Hernández (El Hijo), D3llano, Ramiro Nieto (Rams) o Brian Hunt.

La agencia de promoción musical PROMOSAPIENS, ha sido la encargada de la promoción y comunicación del nuevo single de Chelsea Boots “LO-FI Days”,.