Alquiler de vehículos a corto y largo plazo con el programa Easy GO de Ascauto

El alquiler a corto o largo plazo de un vehículo es una solución de movilidad que resulta conveniente por distintos motivos.

En primer lugar, la responsabilidad personal del conductor es menor que la de un propietario, ya que la empresa de alquiler de coches se encarga del mantenimiento y el seguro del coche. Además, esta es una opción flexible que permite la utilización de un automóvil por un tiempo determinado sin obligación de compra.

Actualmente, en Madrid, uno de los planes más convenientes para disponer de un vehículo a corto o largo plazo es el servicio de movilidad flexible Easy GO, del concesionario Ascauto.

¿En qué consiste el programa Easy GO de Ascauto? Este servicio de movilidad flexible se adapta a distintos gustos, necesidades y bolsillos. En principio, los usuarios solo pagan por el uso del vehículo sin tenerlo en propiedad. Este sistema permite estrenar un coche con una cuota muy reducida y con todos los servicios incluidos y sin necesidad de pagar entrada inicial.

Además, es posible alquilar coches para situaciones puntuales, como, por ejemplo, ir al centro de Madrid. Con respecto a esto último, los vehículos que integran la flotilla de Ascauto cumplen con lo que indica el plan de movilidad Madrid 360, por lo que al alquilarlos no hay que preocuparse por las restricciones por emisiones. En estos casos, es posible conseguir un automóvil desde 25 € por día.

Por otra parte, los vehículos se pueden retirar o dejar en cualquier de las tres sedes de Ascauto (Móstoles, Alcorcón y Madrid). Este concesionario también se dedica a la venta de vehículos nuevos o de ocasión con amplias garantías y planes de mantenimiento a un precio asequible. Asimismo, ofrecen planes de financiación flexible para que el cliente pueda acceder a una cuota que le resulte posible de pagar.

¿Qué tipo de vehículos se pueden alquilar a través del programa Easy GO de Ascauto? Actualmente, esta empresa ofrece una amplia variedad de coches en alquiler. En este sentido, hay modelos a gasolina, diésel, híbridos y eléctricos. Por ejemplo, dentro de las opciones más económicas, es posible encontrar al Fiat 500 (híbrido) y al Fiat 500e (eléctrico). Ascauto también cuenta con modelos de Alfa Romeo Stelvio y Jeep Compass, con sistema de transmisión automático o manual.

Por otra parte, esta empresa ofrece en alquiler distintos modelos de furgonetas de la línea Fiat Professional, que resultan ideales para transportar grupos de personas o mercaderías. Gracias al programa Easy GO de alquiler de vehículos que ofrece Ascauto, es posible disponer de coches o furgonetas a corto o largo plazo a un precio conveniente y con todos los servicios incluidos.