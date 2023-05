Turbos24h ofrece todo tipo de filtros de partículas

El filtro de partículas es una pieza de los coches de combustión esencial para su funcionamiento. Este elemento se encuentra en el sistema de escape y sirve para reducir las emisiones de partículas en el aire que proceden del motor.

Este filtro está diseñado para retener las partículas y limpiar el aire que sale del tubo de escape, haciéndolo menos contaminante, lo cual contribuye a la salud humana y protección del medioambiente. Por esta razón, la limpieza o reconstrucción de la pieza es lo más apropiado para asegurar su funcionamiento óptimo.

En la tienda online especializada Turbos24h es posible solicitar el servicio de reparación del filtro de partículas, ya que la compañía se encarga de retirar y arreglar la unidad para después enviarla de vuelta al cliente.

Reparación y reconstrucción del filtro de partículas Como un componente crítico en el sistema de escape de un vehículo, es fundamental mantener el filtro de partículas en buen estado, especialmente para garantizar que el motor funcione correctamente y también para disminuir las emisiones contaminantes. En el caso de obstrucción o avería de este elemento, las dos opciones más recomendadas son repararlo o reconstruirlo.

En el caso de la reparación, por lo general implica la limpieza y el reemplazo de las piezas dañadas o desgastadas. Para llevar a cabo este proceso se utiliza un equipo especializado que ayuda a eliminar las partículas acumuladas en el interior del filtro. Además, en caso de detectar daño en alguna pieza específica, se realiza su reemplazo.

Por otra parte, la reconstrucción se trata de una alternativa más accesible para quienes desean ahorrar en la compra de un filtro de partículas nuevo. Este proceso no solo consiste en la sustitución de los componentes dañados, sino también en el cambio de estos por otros de mejor calidad que garanticen la durabilidad del filtro.

En cualquiera de los casos, contactar con especialistas en este ámbito como los de Turbos24h es lo más recomendable para asegurar resultados adecuados en la reparación o reconstrucción del filtro de partículas.

Consejos para mantener el filtro de partículas Son varios los elementos que los especialistas recomiendan para mantener el estado óptimo del filtro de partículas durante más tiempo. El tipo de conducción es un factor clave, por ejemplo, la conducción suave y a bajas revoluciones puede afectar negativamente al filtro. Esto se debe a que el motor no alcanza la temperatura adecuada y el hollín no se quema lo suficiente, lo cual genera una mayor acumulación de este y regeneraciones más frecuentes del filtro.

En este sentido, lo mejor es evitar cortos trayectos en el vehículo en la medida de lo posible, ya que de esta manera el motor no presentará obstrucciones tan continuamente. Otra solución apropiada es el uso de aditivos en el combustible, con el objetivo de incinerar el hollín y reducir su acumulación en el filtro de partículas.

El reemplazo del filtro cuando sea necesario es otro aspecto a tener en cuenta, siendo lo más recomendable recurrir a profesionales especializados como los de Turbos24h para que lo lleven a cabo.