El apasionante mundo de la apicultura; hobby y negocio en uno

El sector apícola en España supone alrededor del 0,44 % de la Producción Final Ganadera y el 0,17 % de la Producción de la Rama Agraria, donde se estima que entre miel, cera y polen se recaudan alrededor de unos 62 millones de euros. No obstante, el valor de este sector va más allá de un número, ya que la apicultura en el país representa la conservación del medio natural, el mantenimiento de la biodiversidad y la polinización de los cultivos.

Además, es necesario destacar que, en los últimos años, este sector ha crecido en números de colmenas y de explotación, por lo que los apicultores son cada vez más solicitados. La Escuela de CursosApicultura.com se dedica a la formación de apicultura a través de cursos dirigidos a aquellos amantes de la naturaleza que quieren encontrar un nuevo hobby o encontrar en este una nueva oportunidad de negocio, totalmente compatible con cualquier otro trabajo o actividad.

Apicultura, para muchos un hobby para otros una nueva oportunidad de negocio En definitiva, hoy en día la apicultura se ha convertido para muchos españoles en un hobby saludable, considerándose una de las actividades alternativas más relajantes y diferentes, tanto para jóvenes como para adultos.

No obstante, otros han visto el potencial financiero de esta actividad, debido a su demanda en el mercado y rentabilidad, incitando a que los apicultores aficionados puedan emprender y dedicarse de manera profesional a la crianza y cuidado de abejas para aprovechar sus productos derivados.

Aprender apicultura en España con los especialistas La apicultura puede suponer una actividad peligrosa y agobiante si la persona no cuenta con la indumentaria y conocimientos necesarios para dedicarse a la cría de abejas, ya que la función de este es cuidar las colmenas, ver cómo viven y se alimentan, verificar si están bajo amenazas de plagas y finalmente recolectar la miel, esto cumpliendo estrictamente con las normas sanitarias.

En este sentido, CursosApicultura.com es la escuela más grande de apicultura en España. La misma ofrece Cursos de Apicultura de la mano de profesores con amplios conocimientos y práctica en este campo.

Además, cada uno de sus cursos se caracterizan por ser prácticos y con materiales didácticos incluidos, haciendo de esta formación una experiencia diferenciadora, pero sobre todo segura para aquellos principiantes o más experimentados.

Dentro de su oferta formativa se encuentra: el Curso de Iniciación a la Apicultura, Curso de Cría de Abejas, Curso de Sanidad Apícola, Curso de Alimentación Apícola, entre otros.

La escuela organiza estos Cursos de Apicultura de forma presencial en diferentes localidades del país, facilitando la participación de aquellos jóvenes y adultos que deseen formarse en provincias como: Madrid, Granada, Valencia, Cantabria, Pontevedra, Asturias, Cáceres, Cádiz, La Rioja, Barcelona y León, entre otras, y en continuo crecimiento. Todos y cada uno de estos centros están conformados por aulas equipadas con medios audiovisuales para facilitar la formación en las mejores condiciones posibles y todas ellas junto a las colmenas que se usan para las prácticas, para así evitar desplazamientos innecesarios y optimizar al máximo el tiempo empleado en el curso.

Su formación está dirigida a aquellas personas que les gusta el campo, la naturaleza y que desean hacer una nueva actividad para producir su propia miel. Sin embargo, esta formación también está dirigida a los apasionados a la apicultura que apuestan por una nueva oportunidad de negocio, al hacer de esta actividad una profesión que les genere ingresos adicionales, compatibles con cualquier actividad que podrán continuar y compaginar de manera paralela.