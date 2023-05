Por la sed de España

Los celtíberos sabían que la península ibérica era árida, así que construían sus asentamientos cerca de los ríos. Como no solía ser suficiente, hacían pozos para desviar el agua. Los romanos sabían que la península ibérica era árida, así que llenaron Hispania de acueductos para llevarla donde hacía falta. Los árabes sabían que la península ibérica era árida, así que llenaron Al-Ándalus de aljibes para acumularla. Nuestros abuelos sabían que la península ibérica siempre, desde el principio de los tiempos, es árida y para solucionarlo crearon canales de riego y pantanos.

Todas las civilizaciones que han pasado por aquí sabían que debían desviar y/o acumular el agua porque somos un país árido. Todos, menos las lumbreras que nos gobiernan desde que murió Franco. Esos se creen que somos Inglaterra y ahí están volando presas. Recuerda que desde los celtíberos ya sabíamos que España es árida, para cuando no tengas para beber o no haya comida en la mesa y te digan que es el "Cambio Climático"... España es ya el país que más presas destruye de toda Europa: en plena sequía histórica, el Gobierno elimina 108 de ellas; casi la mitad de los 239 desmantelados en toda Europa.

¡Todos contra la destrucción de la presa de Valdecaballeros! Que todos los españoles lo sepan: por el agua, por el mundo rural, por Extremadura y por toda España.