¿Por qué aparece la humedad capilar?, por Aquapol

Para restaurar una casa, hay que tener en cuenta la humedad que suelen padecer los muros y estructuras. Si se sabe cómo se origina, es posible implementar medidas eficientes para disiparla, a la vez que impedir que la misma vuelva a surgir.

La humedad capilar es la más frecuente en casas que están en contacto directo con el terreno. Tanto por no contar con la adecuada impermeabilización, como si esta ha sido degradada, entender cómo funciona es el primer paso para una adecuada solución.

Aquapol ofrece el método definitivo para solucionar este tipo de humedad, con un dispositivo que no requiere intervenciones, no hace uso de electricidad ni ningún recurso, y soluciona tanto la humedad presente como la futura.

De dónde surge la humedad capilar La humedad capilar también es denominada humedad ascendente. Se trata de humedad intrínseca al terreno donde el inmueble está situado, que mediante la propiedad ascendente del agua, sube hasta infiltrarse microscópicamente en los poros de muros y todo tipo de estructuras.

Si bien las casas y edificios se edifican con sistemas impermeabilizantes, con el transcurso de los años estas capas se van degradando, permitiendo el paso de la humedad de manera paulatina. Sin embargo, aquellas casas que están construidas de manera menos eficiente, sufren este tipo de humedad de manera mucho más pronunciada.

La humedad por capilaridad se percibe en las paredes en forma de manchas grises, burbujas y revestimientos que se descascaran. Además de ser un problema estético, el moho que la humedad genera es perjudicial para las vías respiratorias.

Resolver la humedad capilar Actualmente, hay disponibles en el mercado métodos para tratar la humedad. Si bien algunos de ellos pueden ser más o menos eficientes, Aquapol puede garantizar que la humedad no vuelva a surgir.

Los tratamientos impermeabilizantes no secan la pared en su interior, solo impiden que se visualice. Cuando estos se degradan o deterioran, la humedad vuelve naturalmente a brotar. Los métodos que se enfocan en secar las paredes a menudo camuflan la humedad, pero nada hacen para que las mismas se sequen definitivamente y no vuelva a surgir la humedad en el futuro.

A diferencia de todos esos métodos, las cuatro variedades de dispositivos que Aquapol posee para diferentes magnitudes funcionan con los mismos principios de la física. Invirtiendo la polaridad de la dirección del agua, reconducen la misma en dirección a la tierra. Se trata de un dispositivo que no requiere electricidad, no tiene obsolescencia programada, y puede funcionar ininterrumpidamente durante décadas.

Sus características lo convierten en una solución económica, ecológica y conveniente para cualquier caso de humedad capilar.