Samprodent ofrece soluciones de ortodoncia para pacientes de todas las edades

La ortodoncia es una especialidad de la odontología que se enfoca en corregir los dientes y huesos que se posicionan de manera incorrecta. Si los dientes no se encuentran alineados adecuadamente, puede ser difícil mantenerlos limpios. Esto significa que aumenta el riesgo de enfermedades dentales y periodontales. Además, los dientes mal posicionados pueden causar dolor en la mandíbula y en el cuello, así como dolores de cabeza. Aunque la ortodoncia es comúnmente asociada con adolescentes y niños, los adultos también pueden beneficiarse de este tratamiento. Samprodent ofrece este servicio para dicha población, proporcionando una boca sana y una sonrisa atractiva.

No hay edad límite para someterse a un tratamiento de ortodoncia La ortodoncia no es solo un tratamiento para adolescentes, también es recomendable para adultos que presentan problemas de mal oclusión dental. No existe una edad límite para someterse a ello, siempre y cuando esté indicado para el paciente. En la edad adulta se busca corregir problemas como el apilamiento o los dientes torcidos. También la mordida abierta, la presencia de diastemas, la mordida cruzada, la sobremordida, y la clase II y III. Sin embargo, los tratamientos pueden ser más complejos que los realizados en niños debido a que los huesos maxilares ya se han desarrollado completamente. Es importante que antes de colocar cualquier aparato dental, el paciente tenga una óptima salud bucodental. Si el paciente sufre enfermedades de las encías o tiene alguna afección bucal, como la caries, debe tratarlas antes de iniciar el tratamiento de ortodoncia. En este sentido, Samprodent ofrece la garantía de que el paciente adulto recibirá la atención y el cuidado necesarios antes, durante y después del tratamiento.

La odontopediatría es parte de Samprodent Samprodent es una clínica dental reconocida en toda España por la calidad de sus servicios de ortodoncia para adultos. Sin embargo, su oferta no se limita a este tipo de tratamiento, ya que también cuenta con excelentes dentistas especializados en Odontopediatría. Esta rama es una parte fundamental de la odontología, ya que cualquier alteración sin tratar en los dientes temporales puede influir posteriormente en las piezas permanentes. En este sentido, la clínica ofrece tratamientos de calidad a precios competitivos. Lo que permite prevenir problemas en un futuro y concienciar a los más pequeños sobre la importancia del cuidado de su boca desde temprana edad. La clínica se enorgullece de contar con un equipo de profesionales altamente cualificados y comprometidos con la salud bucodental de los más pequeños. En consecuencia, ofrece una amplia garantía en sus tratamientos y presupuestos cerrados desde el principio. De esta manera logra brindar la máxima transparencia y confianza a sus clientes.

Samprodent ofrece planes de financiación para sus pacientes que les permiten pagar sus tratamientos en cómodas cuotas y sin incrementos de seguros o intereses. Para mayor información es necesario dirigirse a su página web.