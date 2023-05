Davinia facilita la organización de armarios y vestidores

La renovación o rehabilitación de armarios y vestidores no se realiza únicamente con fines estéticos, sino que también representa una forma eficiente de mejorar la distribución y aprovechar al máximo su capacidad.

En ese sentido, la empresa Davinia cuenta con un equipo de diseñadores especialistas en la creación de armarios y vestidores a medida de calidad, por lo que los clientes pueden obtener un servicio personalizado. Para quienes ya tienen sus muebles y quieren aprender a organizar armarios y vestidores, la empresa ofrece una serie de recomendaciones enfocadas en mantener el orden y la organización de estos espacios.

Aspectos a considerar a la hora de organizar armarios y vestidores Más allá del mobiliario habitual, los armarios y vestidores se caracterizan por ofrecer una sensación de comodidad, pragmatismo y sofisticación, por lo que es importante seleccionar los complementos adecuados. Para esto, es necesario incluir espacios para complementos, como los corbateros, así como para los pantaloneros, mediante la instalación de bandejas extraíbles o cajones interiores adaptados, los espejos y los equipos de iluminación.

Una vez que el cliente tiene su vestidor a medida totalmente equipado, existe una serie de pautas que ayudan a organizar armarios y vestidores, como la acción de eliminar lo superfluo. Se recomienda realizar una limpieza cada temporada, en la que se deshagan de las prendas que no se hayan utilizado en los últimos años.

Los especialistas de Davinia también recomiendan utilizar diferentes recursos de organización para facilitar el almacenaje, entre los que se incluyen los camiseros, zapateros, divisores de cajones y cuelga bolsos. Una buena alternativa para complementar esta acción es ordenar la ropa por categorías, tipologías o colores, además de guardar cada cosa en su lugar, aprovechando cada espacio libre que existe en el vestidor.

Crear espacios funcionales eligiendo puertas para armarios y vestidores Dentro del proceso de diseño de los armarios y vestidores a cargo de Davinia, los clientes tienen la posibilidad de seleccionar el tipo de puerta ideal para su mobiliario, con el objetivo de crear un espacio funcional. Para llevar a cabo cada proyecto, la empresa ofrece 2 tipos de puertas para armarios: las puertas correderas y las puertas batientes.

La principal diferencia entre las puertas correderas y las puertas batientes es que las primeras no requieren de espacio para ser abiertas, mientras que las batientes destacan por su fácil instalación y mantenimiento. Para decidir qué tipo de puerta colocar, los clientes deben considerar las medidas que se necesitan para asegurar la comodidad de la apertura.

Además del diseño de mobiliario a medida que destaca por su excelente calidad, el equipo de especialistas que trabaja en Davinia puede asesorar al cliente para organizar sus armarios y vestidores. De esa manera, las personas pueden disfrutar de un espacio perfectamente organizado y almacenar sus prendas y accesorios con total comodidad.