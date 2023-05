Con los artículos de My Kitchen and Me se puede convertir la cocina en un espacio ecológico

A menudo, las preocupaciones que las personas tienen respecto a las prácticas de consumo sostenibles son muchas ante el desconocimiento sobre esta temática.

¿Cuáles son y dónde es posible conseguir productos sostenibles? ¿Qué hábitos se deben desarrollar y cuáles hay que abandonar?

My Kitchen and Me ofrece muchas de esas respuestas. Se trata de un portal web que contiene información útil para empezar a adoptar prácticas saludables. El lugar por donde todo empieza es la cocina, y es allí donde, mediante consejos, artículos informativos y tiendas vinculadas, este portal orienta de manera didáctica a todos aquellos que quieren comenzar a adoptar estilos de vida más sostenibles.

Convertir la cocina en un espacio ecológico es una cuestión de hábitos Convertir la cocina en un espacio ecológico es una combinación de hábitos con prácticas de consumo, siendo este probablemente el espacio más dinámico del hogar.

En esta línea, el blog de My Kitchen and Me, disponible en inglés y en castellano, contiene diversos artículos cuya finalidad es ayudar a quienes lo desean a adoptar mejores decisiones sobre limpieza y para la adquisición de productos sostenibles.

Dependiendo de su composición química, los productos que se utilizan para limpiar el hogar pueden ser, en algunos casos, contraproducentes e insalubres. Reemplazándolos por productos naturales y ecológicos, es posible obtener un espacio limpio, sano y que no genera residuos nocivos.

Con los envases y elementos que se emplean para conservar alimentos ocurre algo similar. Los plásticos, elementos no degradables ni reutilizables, en algunos casos contaminan los alimentos con microplásticos. El uso de film a base de cera de abejas, o de productos con embalajes reciclables, interviene directamente en la calidad de los alimentos y en el impacto que el consumo de los mismos tiene en el medioambiente.

¿Qué artículos ofrece My Kitchen and Me? La selección de productos sostenibles que el sitio web ofrece están cuidadosamente seleccionados para facilitar la implementación de todos los consejos y prácticas recomendadas para mejorar tanto la salud como el impacto ambiental que cada elemento ejerce sobre el medioambiente.

Meliora, por ejemplo, es una marca que produce artículos de limpieza ecológicos y naturales. En esta tienda virtual es posible acceder a su línea de jabones para mano, ropa y limpieza del hogar. Por otro lado, Jaws es una firma especializada en desinfectantes y limpiadores para el hogar 100 % biodegradables.

Esponjas, envases degradables, papel higiénico: todos los productos necesarios para transformar las actividades cotidianas en prácticas sostenibles, están disponibles en esta tienda, que combina artículos de firma propia con algunas marcas especializadas en el fomento de materiales naturales.