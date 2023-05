El anillo para pagar de Rikki revoluciona las formas de pago

El anillo para pagar diseñado por Rikki es una alternativa segura a las tarjetas de crédito y débito tradicionales. El aro inteligente permite realizar compras a través de un sencillo toque en la terminal de pago. Además de su facilidad de uso, el dispositivo está protegido por contraseñas, lo que evita la posibilidad de compras fraudulentas. A pesar de que este no es el primer dispositivo de pago móvil en el mercado, es una alternativa más económica e igual de segura.

El anillo Rikki: solución a la pérdida de las tarjetas de crédito Perder una tarjeta de crédito o débito es más común de lo que parece. Además del riesgo de fraude, puede ser complejo y costoso reemplazarla. Como una nueva oferta alternativa a las formas de pago, el anillo Rikki es un dispositivo que agiliza el proceso reemplazando la tarjeta física.

El anillo para pagar funciona con cualquier banco de España, lo que significa que los usuarios pueden vincular su tarjeta de crédito y débito sin problema. De hecho, no se necesita transferir el dinero a una cuenta nueva, ya que se asocia directamente y, al momento de hacer el pago, se descuenta de la cuenta asociada.

El plan básico ofrece la posibilidad de adjuntar hasta dos tarjetas de diferentes bancos. Sin embargo, cuentan con un plan extendido que permite agregar todas las tarjetas que el usuario desea.

Hay quienes dudan de si realmente es seguro hacer el pago con el anillo y la respuesta es sí; el sistema que utiliza este anillo es el mismo que tienen las tarjetas Mastercard, el cual se basa en un chip de seguridad bancario que está certificado por esta entidad y también por Visa. Además, si se pierde el anillo basta con desvincular la tarjeta asociada en lugar de darla de baja, y si se caduca esta tarjeta, al renovarla se actualiza automáticamente en el anillo.

¿Qué tecnología hay detrás del anillo para pagar? Pensando siempre en la comodidad de los usuarios, Rikki ha sido desarrollado de forma que su resistencia quede garantizada en todo tipo de contextos. Por ejemplo, al estar de vacaciones en la playa o en la piscina, no es necesario quitarse el anillo, ya que se puede sumergir hasta a 50 metros de profundidad.

De igual manera, es resistente al polvo y a cualquier tipo de suciedad e incluso a las altas temperaturas durante un tiempo determinado. No tiene batería, así que no hay que cargarla o hacer algún cambio durante su vida útil.

En la plataforma digital de Rikki se encuentra el catálogo con los diferentes modelos disponibles. Con un acabado brillante, disponen de anillos en blanco, azul, rosa y negro metalizado.

La resistencia, estilo y practicidad del anillo para pagar de Rikki lo han convertido en la promesa del futuro de los métodos de pago.