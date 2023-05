Grupo Bimbo aborda el reto de la conciliación con un "golpe de realidad" en un cortometraje

Grupo Bimbo ha celebrado esta mañana un foro de debate en Madrid para poner sobre la mesa los retos de la conciliación familiar y laboral en España. La compañía ha presentado su campaña "Bimbo® Es Querer" para abordar los malabares que hacen las familias para buscar el equilibrio entre su vida profesional y personal, a los que ha sumado las opiniones de varios colaboradores de distintas áreas de Grupo Bimbo El evento ha contado con la proyección en primicia del cortometraje ‘SuperNatalia’, dirigido por Oriol Villar, reconocido director creativo de publicidad, que muestra de manera realista las dificultades de la protagonista para conciliar su vida laboral y familiar, y que a nadie deja indiferente.

El evento ha estado dirigido por la periodista y presentadora de televisión Angie Rigueiro, quien ha destacado "la importancia de la conciliación y de la corresponsabilidad" y vencer "la cultura del miedo y de pedir perdón por solicitar ayuda para conciliar". También ha mencionado que el 16,2% de las mujeres trabajadoras en España trabaja a tiempo parcial para compatibilizar su jornada laboral con el cuidado de hijos o mayores, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Noelia de Lucas, directora de Hays España, ha afirmado que es necesario abordar "un cambio en la gestión empresarial, más enfocada a objetivos que a la presencialidad, existiendo por supuesto una organización horaria". Ha destacado que "las bajas de paternidad también han ayudado mucho a la conciliación, al igual que poder fragmentar las bajas paternales y maternales y combinarlas para alargar el periodo" y que "ser una empresa flexible no es sólo cumplir la ley, es tener una cultura de confianza".

Teresa Busto, de Entalenta y ex directiva en Airbus, ha resumido que "conciliar es compatibilizar" y ha centrado las claves de la conciliación en cuatro puntos: "el primero es la empresa y su organización del trabajo, en el sentido de ir hacia una mayor flexibilidad ". El segundo, "el factor geográfico, que permite no tener que acudir en ocasiones a la oficina gracias al teletrabajo y a las videoconferencias"; el tercero es "el bienestar social y económico, mediante mejoras como transporte gratis " y el cuarto, "que las empresas cumplan la ley en materia de bajas de maternidad".

Fátima Cantó, generadora de contenidos e influencer, ha destacado que, al ser la responsable de su propia empresa, "es difícil diferenciar cuándo estoy viviendo y cuándo estoy trabajando. El secreto es confiar mucho en ti misma y marcarte tus propios objetivos". Y en alusión al cortometraje, ha añadido que "yo soy una SuperNatalia, pero si no tienes un SuperNatalio o unos SuperAbuelos que puedan ayudarte, todo es más complicado".

Olga Martínez, directora de Corporate Affairs & ESG de Grupo Bimbo, ha afirmado que "conciliar es un reto que se tiene que abordar desde muchos ámbitos: las empresas tienen un rol importante en promover el equilibrio, al igual que los gobiernos, la educación en las escuelas, la concienciación ciudadana y la cooperación en casa". También Borja Herreras, director de Marketing de la Categoría de Panes de Grupo Bimbo, ha destacado que la campaña "Bimbo® Es Querer" "es un golpe de realidad" que pretende "abrir la conversación sobre la conciliación y la necesidad de seguir avanzando en los retos pendientes que tenemos como sociedad". "Si con esta campaña conseguimos una reflexión, nos damos por satisfechos", ha resumido.