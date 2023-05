Paradise Events, es un ejemplo de cómo una start-up puede triunfar en pocos meses

Las maneras de realizar despedidas de soltero han cambiado sustancialmente en los últimos años.

Ya no se trata únicamente de celebrar una simple fiesta por la noche en un bar, sino que ahora este tipo de acontecimientos se pueden llevar a cabo durante el día mediante diferentes actividades como las salas de escape room, el barranquismo o el humor amarillo.

Estas disciplinas son posibles gracias a firmas como Paradise Events, una empresa emergente que destaca hoy en día en el sector por haber tenido un inmejorable crecimiento en sus últimos tres años de funcionamiento. Gracias a ello, la compañía recibe acompañamiento económico de empresas privadas y el reconocimiento de múltiples instituciones educativas.

Sin la formación académica, el crecimiento exponencial de Paradise Events no habría sido posible Paradise Events es una empresa fundada por Álvaro Tomás García, quien tuvo la iniciativa de organizar eventos recreativos de una forma original. El proyecto surge a través de un programa de incubación denominado Compluemprende, perteneciente a Business Administration, el grado bilingüe de la Universidad Complutense de Madrid.

Además de tener como CEO a García, la firma cuenta con la participación de Javier Medina, quien es el responsable del Departamento de Operaciones y Marketing; Carlos Medina, ingeniero informático, y Sergio Piqueras, a cargo del área legal.

Paradise Events es un ejemplo claro de que las oportunidades que ofrecen las universidades dan lugar a modelos de negocio con buenos resultados en el corto plazo.

El impulso que la compañía recibió por medio de Compluemprende, le permitió alcanzar un total de 300 despedidas de soltero en apenas tres meses del 2019, su primer año de funcionamiento. La ayuda de la Universidad Complutense de Madrid resultó clave para que el emprendimiento pueda disfrutar hoy en día del crecimiento exponencial y sostenido que ha alcanzado.

Los objetivos de Paradise Events para este año 2023 Durante este primer trimestre del 2023, la empresa ya lleva medio millón de euros en facturación, lo que representa el doble de lo que consiguió en todo 2022. Además, durante el tiempo que lleva la start-up en funcionamiento, se han conseguido numerosos reconocimientos; como una beca de Compluemprende para la creación y desarrollo de la empresa, el primer premio Google My Business, el cuarto premio de España de Google con formación presencial en Dublín, Irlanda, y también el reconocimiento como la start-up con mayor proyección del mercado.

Todas estas metas alcanzadas generan que la empresa deba redoblar sus esfuerzos para continuar con buenos resultados sin perder de vista el entretenimiento, la innovación y el profesionalismo. El equilibrio entre estas cualidades y el aprendizaje universitario nacional e internacional de sus integrantes se presentan como la combinación ideal para captar y fidelizar un mayor número de clientes.

Con relación a su proyección de futuro, Paradise Events busca fortalecer aún más su proyecto con el objetivo de realizar en 2023 un total de 2.000 despedidas de soltero (en 2022 se rozaron las 1.000 despedidas).

El incentivo de 25.000 euros promovidos por Banco Santander que ha ganado la start-up esta temporada resulta esencial para alcanzar no solo esta cantidad de despedidas, sino también para invertir en crecimiento, en la expansión de ciudades, en hacer crecer el equipo y mejorar la tecnología, mejorar la experiencia del cliente a través de un panel de usuario y la experiencia en la web a la hora de reservar, la creación de una plataforma también para proveedores, etc.

Todo esto con el objetivo de posicionarse como plataforma y que todas las agencias operen a través de Paradise Events.