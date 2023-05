Cuestionamiento identitario y feminización de la voz, de la mano de Femivoz

Un cuestionamiento identitario vital ligado a la expresión como seres sociales ha originado una revolución de las identidades hoy en día.

Así, el ser humano se aleja del binarismo de género, polarizado entre lo femenino y lo masculino, dejando paso a toda una serie de identidades emergentes y diversas. Frente a este cuestionamiento identitario, hay personas que se van a alejar de los polos femenino y masculino, pero otras, manteniendo una visión binaria de la identidad, van a querer expresarse de una manera personal e íntima frente a la feminidad o la masculinidad. De esta forma, a día de hoy, cuando se habla de entrenamiento vocal de feminización de la voz, esto no implica que se esté obligado a atarse a estereotipos, vocales y expresivos cerrados, como lo eran hasta hace solo algunos años.

Por ello, en el entrenamiento vocal propuesto por la logopeda y vocóloga Mariela Astudillo, el cuestionamiento identitario es la base para definir los objetivos del entrenamiento vocal de feminización y armonización de la voz.

¿Qué es la identidad? La primera pregunta que uno se debe hacer, es ''¿quiénes somos?'', como se percibe el mundo, como se desea expresarse en él y sobre todo, como se desea ser percibido.a.x.s por el entorno. A la hora de definir objetivos para feminizar una voz, no solo hay que referirse a la identidad de género, sabiendo que este último se está aboliendo cada vez más.

Lo que hay aquí prima es la identidad, tanto la identidad personal como la identidad social de la persona. Esto se refiere a elementos y parámetros vocales, como la melodía, la articulación, el volumen, el ritmo, y la expresividad, para trabajar de manera a modificar la voz y la expresión de la persona, alcanzando objetivos de feminización ligados al propio concepto de feminidad de la persona.

De esta forma, el entrenamiento vocal de feminización de la voz se convierte en un entrenamiento personal e íntimo, en el que la persona va a desarrollar todo su potencial, vocal y expresivo, en acorde con su propia visión de la feminidad, de la voz femenina, así como su propia percepción del mundo como ser social.

La feminidad: ¿qué es? Para contestar a la pregunta de ¿qué es la feminidad?, hay que referirse al propio concepto de feminidad de cada uno.a.x. de nosotro.a.x.s. Así, uno se da cuenta de que este concepto varía de una cultura a otra, de un país a otro, de una época a otra, etc.

De esta forma, se ve que efectivamente este concepto es tan sumamente abstracto, pero aun así íntimamente ligado a la propia identidad de cada persona. Esto equivale a decir que para expresar feminidad a nivel de la voz, hay que partir de la propia imagen de la feminidad que tiene cada persona. Así, una voz femenina lo podrá ser una persona y quizás menos para otra en función de su percepción de la feminidad.

Feminización de la voz El entrenamiento de feminización de la voz propuesto por Mariela Astudillo, parte, como se ha visto, del cuestionamiento identitario relacionado con el propio concepto de feminidad y de voz femenina.

Por otra parte, en este propio entrenamiento, también se lleva a la persona a cuestionarse sobre la necesidad de feminizar su propia voz, de contestar a las exigencias sociales en cuanto a estereotipos vocales femeninos, y, sobre todo, a encontrar en ella misma, su propio potencial vocal y expresivo, aunque este pueda no corresponder con las exigencias de la sociedad en cuanto a expectativas, vocales y expresivas.