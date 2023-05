El nuevo aftersun con olor a verano de Siwon tiene el secreto para un bronceado duradero y saludable

El aftersun de la marca española de cosmética masculina cuida la piel, mantiene el moreno el doble de tiempo y ha venido a ganarse un hueco en el neceser durante las próximas vacaciones.

Con la llegada de las buenas temperaturas, muchos se apresuran para conseguir ese atractivo que solo da un buen bronceado. No hay sombrilla que ampare ni crema solar que valga cuando el objetivo es que la piel sea el reflejo del verano.

Sin embargo, para que ese moreno no pase factura en forma de quemaduras, manchas o arrugas prematuras, es esencial cuidar adecuadamente la piel después de la exposición al sol.

Por eso, el aftersun es un indispensable en cualquier neceser de verano para mantener la piel hidratada y evitar que se escame, pero… ¿y si además pudiera prolongar el bronceado durante más tiempo?

Para aquellos que quieran lucir moreno hasta septiembre y sin dejarse la piel por el camino, llega Melonizer, el nuevo aftersun de la marca española de cosmética masculina Siwon. La firma explica más detalles a continuación.

Repara la piel con mucho gusto Es curioso que, a unos pocos días de su lanzamiento, los usuarios de Siwon que probaron el aftersun en primicia comentaran que "es ya un imprescindible de verano".

¿La razón? Este aftersun combina la esencia veraniega del melón y la sandía con las propiedades hidratantes, reparadoras y antioxidantes del aloe vera, la centella asiática y el té verde. El resultado es una crema tipo gel imposible de pasar por alto, por su llamativo color verde, que contrarresta las típicas rojeces después de quemarse. Aunque lo que más se nota es su efecto calmante al instante, mientras nutre la piel en profundidad.

Fórmula única para un moreno duradero Pero lo que hace realmente especial a este aftersun frente a otros es su capacidad de estimular la producción de melanina y, por tanto, de mantener el bronceado durante más tiempo.

Los que este año solo tengan un par de días de vacaciones y quieran que les cundan al máximo no tendrán problema. El prolongador del bronceado de Melonizer es gradual y se activa con la exposición al sol. Los efectos se hacen del todo visibles a los 5 días y el bronceado dura, de media, el doble que sin haberlo utilizado.

Para alargar el verano a cualquier día del año A diferencia de los aftersun tradicionales, su fórmula ligera tipo gel se absorbe rápidamente y, en cuestión de segundos, deja una refrescante sensación en el cuerpo, como una ducha fría después de un día de playa.

Otro de sus puntos fuertes es su aroma a melón y sandía que invita a usarlo a diario, o siempre que apetezca ese toque fresco y ligero en el cuerpo.

Al respecto, el cliente Héctor G. comenta en Siwon que es "refrescante, reparador y con olor a verano". Y continúa: "no es una crema pegajosa que tarda en absorberse, se extiende con facilidad y se siente como refresca, calma y alivia los daños del sol. Además, el olor a melón es tan rico que dan ganas de comérsela".

Sí, todo en el mismo bote de 150 ml que, usándolo una vez al día, dura hasta dos meses, aunque los compradores no querrán guardarlo únicamente para las vacaciones.

Para todas las pieles Además, como todos los productos de Siwon, Melonizer ha sido testado dermatológicamente, por lo que es adecuado para todo tipo de pieles, es vegano y cruelty free y no contiene parabenos, sulfatos ni siliconas.

En definitiva, Melonizer de Siwon es un aftersun ideal para cuidar y reparar la piel después de la exposición solar. Su fórmula ligera, su aroma fresco y su capacidad para prolongar el bronceado lo convierten en el aliado perfecto para mantener un tono de piel saludable (y envidiable) durante todo el verano.