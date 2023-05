Los estadounidenses, algunos de los mayores compradores de viviendas de alto nivel en Mallorca

España se ha consolidado como un destino preferencial de los estadounidenses para la compra de viviendas. Según el Wall Street Journal “Los americanos están comprando casas en España más que nunca”. La fortaleza del dólar, el incremento de los vuelos directos y el apetito por el Spanish Way of Life se apuntan como los principales factores. A esto se suma que, a pesar del incremento de los precios de los inmuebles en España, el precio por m2 sigue siendo muy atractivo para los ciudadanos estadounidenses, ya que en las grandes ciudades de USA, este precio duplica o triplica el de las ciudades españolas más caras

Según datos del Consejo General del Notariado, solo durante el primer semestre de 2022, los estadounidenses compraron 1.162 viviendas en España, un 75,5 % más que en la primera mitad de 2021.

Si en 2021 y 2022 el crecimiento de operaciones tuvo como principales escenarios Madrid, Barcelona, Valencia, Marbella y la Costa Brava, el último trimestre de 2022 y el primero de 2023 han desvelado un nuevo foco de interés para los americanos: la isla de Mallorca. Esto contrasta con el descenso general en las ventas de viviendas en Baleares en el principio de este año 2023 que, según datos del Consejo General del Notariado, tuvo un decremento interanual del 22,2 %, debido principalmente al incremento de precios y de los tipos de interés. El cliente americano ha paliado en cierta medida la retracción del mercado en Baleares.

Mallorca como destino, no solo por sus playas “Es cierto que las propiedades con vistas al mar y cerca de las playas tienen una gran demanda entre los estadounidenses, pero también muestran un gran interés en zonas residenciales de Palma de Mallorca y en fincas rústicas del interior de la isla y de la Sierra de Tramuntana”, apunta Jorge Forteza, CEO de Berkshire Hathaway HomeServices Nova Mallorca. Esta agencia inmobiliaria de Mallorca forma parte de Berkshire Hathaway HomeServices, una de las mayores redes inmobiliarias de Estados Unidos y del mundo.

“Formar parte de esta red de agencias nos permite aunar nuestra experiencia de más de 50 años en el mercado inmobiliario de Mallorca con la conexión con el público americano”, prosigue Jorge Forteza, que también hace una valoración del futuro de esta tendencia ante el progresivo aumento de los tipos de interés: “No es un cliente al que afecten mucho los costes de financiación. El perfil mayoritario es el de personas que buscan una residencia vacacional o una inversión de futuro y no recurren a fuentes de financiación, ya que su economía personal se lo permite. La demanda está muy focalizada en propiedades de alto nivel”.

Gastronomía, paisaje, cultura y, por supuesto, el clima De entre los atractivos que el público americano destaca de la isla, el clima y la gastronomía ocupan los primeros puestos, seguidos del paisaje, el patrimonio cultural y la calidad de vida.

Entre los tipos de vivienda que solicitan, destacan las villas en zonas tranquilas de Mallorca, las fincas rústicas y los pisos amplios en el centro de Palma de Mallorca.