En España se realizan unas 400 prótesis al año, solución para los pacientes que no pueden tomar fármacos. El doctor Rosselló acaba de recibir el premio más prestigioso en urología protésica en el Congreso Americano de Urología Una nueva prótesis permite, por primera vez, alargar la circunferencia y la longitud del pene en pacientes con disfunción eréctil (DE) en los que está indicada este tipo de cirugía. "La prótesis de pene es la solución definitiva para pacientes que sufren una disfunción eréctil severa y que no responden a fármacos o padecen falta de erección a raíz de una cirugía de próstata. Para ello, deberán pasar una exhaustiva revisión para determinar si son candidatos a esta cirugía", indica el doctor Mariano Rosselló Barbará, director médico de Instituto Médico Rosselló. Él y el Dr. Rosselló Gayá, han sido los primeros en implantarla en España.

"Las prótesis de pene permiten al paciente recuperar la vida sexual, pero hasta ahora ninguna había logado engrosar o alargar el pene", añade el doctor Rosselló. El Infla10® AX es el único dispositivo inflable del mercado que permite al paciente ganar entre 1 y 3 centímetros de longitud.

La disfunción eréctil (DE) afecta al menos al 20% de los hombres a partir de los 25 años, y es una patología que aumenta con la edad. Las posibles causas de la DE son: prostatectomía; diabetes mellitus; arterioesclerosis; enfermedad hipertensiva vascular; fractura pélvica; priapismo; enfermedad de La Peyronie; enfermedad o lesión en la médula espinal; esclerosis múltiple; obesidad o causas psicológicas. La prótesis de pene está indicada para pacientes que no responden al tratamiento farmacológico "Más de la mitad son diabéticos y un 15% sufre disfunción eréctil debido a una cirugía radical de próstata, vejiga o colon; dentro de este grupo se sitúan pacientes hipertensos o con exceso de grasa en sangre, con elevados índices de colesterol HDL y LDL y triglicéridos, así como pacientes con hipotiroidismo. El 10% restante son causas mixtas que incluyen patología cardiaca o problemas circulatorios", comenta este especialista.

La cirugía de prótesis de pene se realiza en alrededor de 1 hora, bajo anestesia loco-regional. El paciente recibe el alta en 24 horas, salvo complicaciones. "Más del 80% de los portadores de prótesis tienen más de 50 años de edad, pero también hay casos de pacientes con poco más de 20 años que necesitaban esta cirugía por fuga venosa, curvatura de pene pronunciada o accidentes con traumas peneanos", añade el doctor Rosselló Gayá, del Instituto Médico Rosselló.

Para resolver todas las dudas sobre las prótesis de pene y la disfunción eréctil, los doctores Rosselló impartirán una charla online el próximo 12 de mayo a las 17:00 horas. Los pacientes y personas inscritas tendrán la posibilidad de hacer preguntas en directo. Serán 30 minutos de charla y 30 minutos de preguntas. La inscripción a la charla puede hacerse aquí.

Premio F. Brantley Scott Award of Excellence

El doctor Rosselló Barbará es el médico que más prótesis de pene ha implantado en Europa, más de 1.800 cirugías de prótesis de pene por sí mismo, a pesar de que en España solo se implantan unas 400 al año. Además, diseñó y patentó un instrumento quirúrgico (el Cavernotomo Rosselló) para facilitar el implante de prótesis de pene, en casos difíciles.

Por ese motivo, acaba de recibir F. Brantley Scott Award of Excellence, la distinción internacional más importante en urología protésica. "Es un gran honor entrar en el palmarés de ganadores de esta distinción como reconocimiento a más de 40 años de investigación y cirugía en las prótesis de pene para mejorar la salud sexual del hombrey de su pareja", indica el doctor Rosselló Barbará. F. Brantley Scott fue uno de los inventores de la prótesis de pene hidráulica o inflable (IPP) y el esfínter urinario artificial (AUS). Este premio se otorga a quienes muestran excelencia en la enseñanza, la investigación y los resultados clínicos.

El doctor Mariano Rosselló Barbará es director médico del Instituto Médico Rosselló, con el Centro de Urología, Andrología y Medicina Sexual en Palma de Mallorca y del Instituto de Medicina Sexual, en Madrid. Es miembro de la Sociedad Española de Urología, y socio fundador honorífico de la Asociación Española de Andrología. El Instituto Médico Rosselló es el primero en España en haber recibido la distinción como "Centro de Excelencia en Cirugía de Prótesis de Pene".

Vídeos

Infla10® AX Inflatable Penile Prosthesis Inflate & Deflate Animation