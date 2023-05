China vuelve a crecer con la relajación de las restricciones de cero COVID

Libertex analiza la situación económica en China tras la finalización de las restricciones y su impacto en el primer trimestre de 2023 Después de casi dos años de relativa normalidad en el mundo, la pandemia casi ha quedado en el olvido. A pesar de lo duros y sin precedentes que fueron los confinamientos, las prohibiciones de viaje y las medidas de distanciamiento social en ese momento, ahora parecen un recuerdo breve y lejano. Sin embargo, para los ciudadanos de China continental, estas restricciones fueron mucho más intensas y duraderas. Hace tan solo unos meses, se recuerda a los residentes confinados en sus bloques de apartamentos de varios pisos, detenciones nocturnas, de los inconformistas con la cuarentena, por parte de la policía e incluso sacrificios de mascotas familiares. La política de cero COVID del gobierno chino fue catastrófico para el PIB, con un crecimiento de tan solo el 3 % en 2022 (en comparación con el 6 % en 2019). Mientras tanto, la economía estadounidense ya ha superado su tasa de crecimiento del PIB anterior a la pandemia, en más del 0,5 %.

Ahora, después de tres largos años de activación y desactivación de restricciones, las autoridades, finalmente, han anunciado el fin de su tan criticada política de cero COVID, con el aplauso entusiasta de los ciudadanos chinos y los inversores globales, por igual.

Según el análisis de Libertex, la respuesta, tanto de los datos estadísticos, como de los mercados nacionales ha sido extremadamente positiva, ya que las cifras del PIB del primer trimestre de 2023 muestran un crecimiento superior al previsto del 4,5%. Entre los sectores más fuertes se encuentran las ventas minoristas (+10%) y los servicios (+5,4%), aunque la producción industrial también superó las previsiones, al registrar un crecimiento del 3,9% hasta marzo. A medida que Goldman Sachs confirma su proyección alcista para todo el año, de un crecimiento del PIB del 6%, muchos inversores se preguntarán qué significará el resurgir de China para sus mercados propios y los mercados mundiales.

Cuando las fichas (azules) están caídas

Como resultado de la pandemia y otros factores regulatorios, algunas de las empresas más prometedoras y mejor establecidas de China han estado en una espiral descendente, durante varios años. Quizá las más famosas y de mayor reputación son Baidu, Tencent y, por supuesto, Alibaba. Desde sus máximos de 2021, estos gigantes tecnológicos chinos vieron desaparecer entre el 50 % y el 75 % del precio de sus acciones. Y aunque no todo se puede atribuir a los bloqueos y las restricciones, ciertamente, no han ayudado a generar una recuperación.

Pero ahora, a medida que se recuperan las ventas minoristas, están empezando a emerger los brotes verdes de un nuevo crecimiento. De hecho, Baidu ya ha visto un crecimiento del precio de las acciones de YTD de más del 10 %, mientras que Tencent y Alibaba han logrado ver aumentos de precios del 8,5 % y el 4 %, respectivamente. Según el análisis de Libertex, si el crecimiento en sectores clave como el comercio minorista y los servicios continúa según lo proyectado, esto seguramente beneficiará los precios de las acciones de estos importantes actores, en los mercados chinos de comercio electrónico y servicios online. Si bien muchos inversores occidentales son cautelosos a la hora de invertir en empresas del continente, el trío tecnológico de China representa una forma relativamente segura y fácil de obtener exposición al mercado de valores chino.

Será necesario ver si la incertidumbre regulatoria en curso mantendrá estas acciones en la moderación. Sin embargo, los últimos comentarios de la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR) sugieren que la represión puede haber terminado, con SAMR afirmando que su enfoque principal en 2023 es mantener el "resultado final de la seguridad del desarrollo" y fortalecer su "efecto de enlace" con los mercados internacionales.

Más allá de la cortina de bambú

Si bien el crecimiento del PIB, por encima del objetivo en China, es claramente un factor alcista para los mercados nacionales, ¿cuáles son las implicaciones para las acciones estadounidenses y europeas? Con China como responsable de casi una quinta parte del PIB mundial, lo que es bueno para Beijing, sin duda, beneficiará a otras economías del mundo. Sin embargo, dado que se espera que gran parte de este crecimiento posterior al cierre se limite al consumo privado y los mercados minoristas, es probable que el efecto de contagio positivo se limite para EE.UU. y Europa.

En un informe reciente, Fitch Ratings sugirió que el mayor auge, probablemente, lo obtendrán aquellas economías que están "más estrechamente integradas con los mercados de consumo chinos, a través del comercio de mercancías y el turismo". El fortalecimiento simultáneo del dólar y el euro, visto últimamente, junto con un aumento más moderado en el sector industrial y manufacturero de China, podría ver un aumento en las exportaciones a precios más competitivos. El resultado de esto sería de menores costos para los importadores estadounidenses y europeos, lo que les permitiría aumentar sus márgenes y, por tanto, sus ganancias. Todavía es pronto, pero siempre que las políticas de los bancos centrales occidentales no tomen un giro más agresivo, el efecto en cadena para las acciones manufactureras de EE. UU. y Europa podría ser significativo.

En búsqueda de la energía

Los economistas opinan que no se puede tener una recuperación económica sin grandes cantidades de energía. E incluso, en medio del auge de las energías renovables de los últimos años, eso todavía significa grandes cantidades de petróleo y gas. Rusia y China han solidificado sus relaciones frente a las crecientes tensiones geopolíticas entre el continente euroasiático y Occidente. Con el petróleo y el gas rusos bajo severas sanciones y límites de precios, Rusia estará feliz de proporcionar crudo a los Urales a precios de derribo, tanto como lo estará China de recibirlo.

Sin embargo, China es una gran potencia industrial y su consumo anual para 2023 se ha proyectado en más de 11,8 millones de bpd, 1 millón de bpd más que la producción diaria total de Rusia. Dado que Rusia también tiene compromisos significativos con India y otras naciones industrializadas importantes, China tendrá que compensar parte del déficit en otros lugares. En consecuencia, se puede esperar que los precios del Brent y el WTI suban en medio de la creciente demanda mundial y con las limitaciones de la oferta. Además, como también señala Fitch Ratings en el informe mencionado anteriormente, un fuerte aumento en la demanda de GNL de los usuarios chinos: "podría interrumpir la desinflación impulsada por la energía, que pronosticamos este año en Europa, donde los inventarios de gas se han reconstruido, en parte, a través del aumento de importaciones de GNL". El resultado final de esto sería unos precios de energía más altos para muchos europeos, que bien podrían continuar en la próxima temporada de consumo de calefacción.

