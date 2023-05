SimulTV lanza 50 canales y más de 90 videojuegos gratis con el nuevo Paquete Explorador

La misión de SimulTV es ofrecer un servicio de streaming asequible y accesible a todo el mundo. Con este nuevo paquete dan acceso gratuito a la mejor experiencia de entretenimiento a un número aún mayor de personas SimulTV lanza su nuevo Paquete de Streaming GRATUITO llamado "Explorer" con 50 Canales y más de 90 Videojuegos. SimulTV, la plataforma de streaming de última generación, se complace en anunciar el lanzamiento de este nuevo paquete. En el paquete Explorer los usuarios obtendrán 50 canales gratuitos, 35 canales exclusivos producidos por SimulTV y más de 90 videojuegos gratuitos. El nuevo paquete se centra en contenidos familiares, entretenimiento de éxito, deportes y está disponible en todo el mundo.

"Estamos encantados de ofrecer nuestro nuevo paquete Explorer a los clientes", declaró Steven Turner, Consejero Delegado de SimulTV. "Con canales exclusivos y videojuegos gratuitos, estamos proporcionando una experiencia de entretenimiento única y asequible apta para toda la familia. Después de todo, no hay nada mejor que lo gratis".

Los canales de este paquete incluyen 14 canales de películas, 9 de deportes, 9 infantiles y familiares, 6 de noticias e información y 12 de entretenimiento general. Los clientes pueden elegir entre canales de acción como "Ready, Set, Action", "Cowboy Theater" y "Radix", o bien "Dimensions", "Frightmare Theater" o "Mythos".

SimulTV se enorgullece de ofrecer también muchos canales familiares como "Kid Central", "Kartoon Circus", "MyGen", "Small Town Life", "Mozzie TV" y muchos otros.

Con una gran variedad de contenidos y programas exclusivos como "Foundations of Liberty", "Mystic Bayous", "SanKofa Theater", "Kartoon Circus", "Deet and the Geek" y eventos exclusivos en directo de "Anime Expo", "New York Comic Con (NYCC)", "New York Fashion Week", "Kentucky Bourbon Festival" y el "Tokyo International Film Festival", por nombrar sólo algunos.

Con la incorporación de más de 90 videojuegos gratuitos, SimulTV ofrece una experiencia de entretenimiento completa para clientes de todo el mundo disponible en su teléfono, tableta, Smart TV o navegador web.

Foundations of Liberty - 2A Network - Educativo / Entretenimiento (serie multiprograma). Darin Chappell, presentador de Foundations of Liberty explica: "La Constitución de los Estados Unidos es la base de nuestra sociedad. Si no comprendemos sus principios, nuestra nación corre el riesgo de perder su propia identidad. Por esta razón, estoy orgulloso de estar asociado con Foundations of Liberty , la Red 2A de SimulTV, y Veteranos en Defensa de la Libertad, mientras trabajamos para aferrarnos al alma de nuestra nación".

Maturing the Bride - Providence Network - Christian / Educational (multi-program series) "En esta era de revolución digital, necesitamos no sólo nuevas formas de entretenimiento, sino nuevos mensajes que produzcan individuos con un mayor carácter moral que construyan nuestras sociedades, no que las derriben. Por eso estoy tan agradecido a Providence y SimulTV", dijo Bob Sjogren.

Kartoon Circus. Todos los días, Dal el Mago hará magia de forma educativa para los niños pequeños y luego mostrará dibujos animados nuevos y clásicos. (serie multiprograma) "Señoras y señores, chicos y chicas, niños de todas las edades, les presento a Cincuenta gratis en SimulTV. En serio, espero que se unan a nosotros sintonizando Kartoon Circus, donde podrán ver a Boopsie el Payaso y a mí realizando rutinas de magia de primera clase, comedia, participación del público y mostrar dibujos animados clásicos. No querrá perderse esta experiencia inolvidable". Dal Sanders MIMC

SanKofa Theater - Spydar Channel. La presentadora Doris Roddy Howard presenta al galardonado actor Willie Minor y, junto con otros invitados, debaten sobre las primeras películas afroamericanas; sus directores, actores y productores.

Mystic Bayous - C3 - "Luisiana tiene más que su parte justa de embrujos. Debido a la larga historia de vudú y espíritus, es natural explorar lo paranormal de Luisiana, así como la costa del Golfo. Frank y Benton tienen más de 20 años de experiencia en sucesos paranormales y la capacidad psíquica de Frank lleva nuestros programas de investigación a un nivel muy embrujado", dice Jaime Johnson, productor de Mystic Bayous.

One Cent Media (OCM), fundada por Anfernee "Penny" Hardaway, dos veces All American universitario y cuatro veces All-Star de la NBA, es una empresa de medios de comunicación centrada en ofrecer a los espectadores contenidos variados sobre deportes y estilo de vida. Su objetivo es captar la verdadera esencia de los deportes y el estilo de vida a través de una lente original y auténtica, dando lugar a conversaciones y contenidos destinados a la mayoría y defendidos por la minoría.

"Estamos muy contentos de asociarnos con SimulTV para llevar a más espectadores a la experiencia de SimWin Sports", dijo David Ortiz, Fundador y CEO de SimWin Sports. "Este acceso adicional a la plataforma mejorará la experiencia de los jugadores y espectadores de SimWin al garantizar un acceso ininterrumpido las 24 horas del día desde cualquier parte del mundo".

Dado que el nuevo paquete Explorer de SimulTV está disponible para una audiencia global, están ofreciendo sus más de 90 videojuegos en diferentes idiomas para entretener a una mayor variedad de audiencias no restringidas por barreras como el idioma.

"En SimulTV, creemos en ofrecer entretenimiento de calidad gratuito y accesible para todos en todo el mundo", ha declarado Turner. "Nuestro nuevo paquete es un testimonio de nuestro compromiso con nuestros clientes y nuestra misión de llevar el entretenimiento de calidad a todo el mundo".

Para más información sobre SimulTV, visite su sitio web en www.simultv.

https://youtu.be/yhy8rzsP_oM