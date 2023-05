El 76% de los empleados que trabajan en la oficina desean tener la opción de teletrabajo

Según un estudio realizado por la consultora especializada en soluciones de software Capterra, el teletrabajo aún no está ampliamente extendido en las pequeñas y medianas empresas españolas. Solo el 6% de los encuestados han respondido que actualmente trabajan exclusivamente desde casa El estudio también ha encontrado que el 63% de los encuestados trabajan en la oficina, mientras que el 31% lo hace en un modelo híbrido, combinando el trabajo desde casa y la oficina. Sin embargo, lo más destacable es que el 76% de los empleados que trabajan sólo en la oficina les gustaría tener la opción de teletrabajar.

El análisis de Capterra se basa en una encuesta realizada a trabajadores de pequeñas y medianas empresas españolas para conocer su situación actual en relación al teletrabajo. A través del estudio, se ha podido determinar que existe una gran demanda de teletrabajo en el mercado laboral, y que esta oportunidad es muy valorada por los trabajadores que actualmente no tienen la opción de hacerlo.

El ahorro de tiempo y dinero es el principal beneficio

Los principales motivos por los que los empleados encuestados que no trabajan desde casa desean hacerlo son el ahorro de tiempo y dinero, el equilibrio entre vida laboral y personal, y para estar más relajados. Pero, ¿se cumplen estas expectativas para quienes sí tienen la opción de teletrabajar?

Las conclusiones extraídas del estudio revelan que un 68% de los encuestados de este segmento sí obtienen un ahorro de tiempo y dinero al trabajar de forma remota, y es que, de esta forma, no tienen que desplazarse para ir a su puesto de trabajo. Asimismo, un 58% considera que obtiene un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, mientras que un 56% recibe un impacto positivo en su bienestar y salud mental.

La soledad, principal desventaja de teletrabajar en Madrid

Sobre las desventajas del trabajo en remoto, ¿cuál es la opinión de los empleados españoles que trabajan desde casa o en un modelo híbrido? Al observar los resultados por región, el estudio de Capterra ha desvelado que para los empleados que teletrabajan o trabajan de forma híbrida en Madrid, el principal inconveniente es la soledad (46%). En segundo lugar, aparece la dificultad para separar la vida laboral de la personal (40%) y, en tercer lugar, la falta de recursos en casa que sí están disponibles en la oficina (36%).

Barcelona: la falta de recursos en casa es el gran inconveniente

Al hacer una comparativa, se observa que el primer inconveniente para los empleados que trabajan desde casa o hibridan en Barcelona es la falta de recursos que pueden encontrar en su lugar de trabajo (39%). A esta respuesta le siguen la dificultad de separar la vida laboral de la personal (38%), y el aislamiento y soledad (35%). Por lo que respecta al resto de España, el principal inconveniente es la dificultad de comunicación y colaboración con los miembros del equipo (37%).

Capterra es el destino número 1 para que las organizaciones encuentren el software adecuado. La plataforma abarca más de 17.500 soluciones entre 900 diferentes tipos de software y ofrece acceso a más de 1.7 millones de opiniones verificadas, lo que ayuda a las organizaciones a ahorrar tiempo, aumentar la productividad y acelerar su crecimiento.