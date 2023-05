Movella lanza el rastreador de rumbo activo de alto rendimiento MTi-320 para robótica y vehículos autónomos

El MTi-320 tiene un algoritmo de amarre optimizado de Xsens, que realiza cálculos de retroceso muerto de alta velocidad a 1 kHz y consigue capturar con precisión movimientos de alta frecuencia Movella Holdings Inc. (NASDAQ:MVLA) ('Movella'), líder mundial en la digitalización del movimiento, presentó el MTi-320, un rastreador activo de rumbo (AHT) de alto rendimiento con un pequeño factor de forma diseñado para su integración en cualquier sistema que requiera un seguimiento preciso del rumbo, como la robótica de almacenes y entregas de última milla y los vehículos autónomos.

El MTi-320, con el algoritmo de fusión de sensores Xsens™ de alto rendimiento, realiza un seguimiento preciso de los cambios de rumbo allí donde las soluciones alternativas tienen problemas con la integración precisa de los datos del giroscopio o la distorsión causada por campos magnéticos externos. En estos entornos, el MTi-320 proporciona un seguimiento del rumbo estable y robusto. Con una capacidad de seguimiento de cambios de rumbo de hasta 2.000 dps, un consumo inferior a 0,5 W y un formato reducido de 28 x 31,5 x 13 mm, el MTi-320 es una solución ideal para muchas aplicaciones de robótica y vehículos autónomos.

Cuenta con una carcasa con clasificación IP51 que simplifica el montaje del MTi-320. Mientras que la interfaz RS232 estándar del sector simplifica al máximo la conexión al dispositivo.

Además, el MTi-320 incluye el algoritmo de amarre optimizado de Xsens (AttitudeEngine) que realiza cálculos de retroceso muerto de alta velocidad a 1 kHz para capturar con precisión movimientos de alta frecuencia. El algoritmo de fusión de sensores de Xsens proporciona alta precisión y autocalibración de sensores en este económico módulo para una amplia gama de aplicaciones integradas.

"Peter Xie, Vicepresidente de Módulos de Sensores de Movella, afirma: "Las funciones de seguimiento rápido y frecuente del rumbo activo del dispositivo, unidas a su tamaño compacto, lo hacen ideal para su uso en aplicaciones AGV (Vehículo Guiado Automáticamente) y AMR (Robot Móvil Autónomo) dentro de entornos industriales interiores complejos. La navegación a estima permite a los operadores de AGV/AMR determinar con precisión la ubicación del vehículo o robot, lo que permite la ejecución simultánea de tareas complejas. Estamos encantados de ofrecer una solución rentable que sirva de apoyo a los pioneros en este campo y permita un despliegue masivo en un futuro próximo".

El MTi-320 está soportado por la MT Software Suite, que incluye MT Manager (GUI para Windows/Linux), SDK, códigos de ejemplo y drivers para muchas plataformas incluyendo ROS.

El MTi-320 está disponible para su evaluación y compra inmediatas.

Para más información, visitar: https://www.movella.com/products/sensor-modules/xsens-mti-320

Sobre Movella Holdings Inc.

Movella es un proveedor líder de sensores, software y análisis que permiten digitalizar el movimiento. Movella sirve a los mercados del entretenimiento, la salud y el deporte, y la automatización y la movilidad. Nuestras innovaciones permiten a los clientes capitalizar el valor del movimiento transformando los datos en información significativa y práctica. En colaboración con marcas líderes mundiales como Electronic Arts, EPIC Games, 20th Century Studios, Netflix, Toyota, Siemens y más de 500 organizaciones deportivas, Movella está creando resultados extraordinarios que hacen avanzar a la humanidad. Para obtener más información, visitar www.movella.com

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de la legislación federal sobre valores. Las palabras "acelerar", "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "permitir", "estimar", "esperar", "ampliar", "alimentar", "futuro", "crecimiento", "intención", "puede", "podría", "oportunidad", "perspectiva", "planificar", "posición", "posible", "potencial", "predecir", "progreso", " "proyectar", "realizar", "ver", "parecer", "debería", "hará", "haría" y expresiones similares, o el negativo de tales expresiones, pueden identificar las declaraciones prospectivas, pero la ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea prospectiva.