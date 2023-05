¿Qué es la ingeniería social y cómo la pueden usar los acosadores? Por GlobátiKa Peritos Informáticos

Actualmente, los medios de comunicación que existen en el mundo informático se han convertido en alternativas directas para persuadir a las personas a descargar virus o a proporcionar información confidencial sin que las víctimas sean conscientes.

Esto ha traído como resultado que los acosadores y delincuentes utilicen técnicas como la ingeniería social para manipular a las personas y cometer delitos como robo de identidad, ciberacoso e incluso violaciones o violencia de género. La empresa Globátika LAB - Peritos Informáticos que cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados, presta servicios de peritaje informático, a través de los cuales detectan a estos delincuentes y enfrentan estos delitos, trata al mismo tiempo de informar y concienciar a las personas sobre la importancia de la privacidad de los datos y la seguridad informática para no caer en estas trampas de ingeniería social cada vez más sofisticadas.

El uso de la ingeniería social para perpetrar delitos de violación D. Ángel González, director de GlobátiKa LAB, detalla que algunas de las técnicas que se utilizan dentro de la ingeniería social para perpetrar los delitos de violación a mujeres son el phishing, ingeniería social por medio de las redes sociales o el spam. A través del phishing y de las redes sociales, los violadores envían mensajes por medio de perfiles falsos para engañar y lograr que las víctimas proporcionen información confidencial para ganarse su confianza, amistad y seducirlas. Mientras que, el spam consiste en el envío masivo de mensajes que no han sido solicitados para difundir información maliciosa que no es real.

En el caso de los violadores, estos consiguen información confidencial y datos personales de las víctimas como su número de teléfono, nombre, localización o incluso gustos y tendencias que las propias víctimas van dejando como publicaciones en sus redes sociales.

Una vez que el acosador tiene los datos, comienza a seducirlas mediante conversaciones de por redes y WhatsApp, hasta que consigue que acceda a quedar en persona para violarlas. Como estos delincuentes no dejan rastros digitales al usar perfiles falsos, es difícil identificarlos y evitar que haya futuras víctimas. Por ello, es necesario contar con expertos en peritaje informático como los que conforman Globátika LAB, quienes se adaptan a cada caso para esclarecer el proceso y encontrar todas los indicios digitales que lleven a dar con la identificación y paradero del acosador.

Los peritos informáticos de Globátika LAB trabajan en conjunto con las consejerías de igualdad y sociedades de protección para identificar a los delincuentes de violencia de género que operan de manera digital y darles asesoría a las víctimas durante todo el proceso judicial.

Globátika LAB y la ingeniería social D. Ángel advierte que la ingeniería social es una técnica cada vez más sofisticada y ajena a las víctimas, que utilizan los delincuentes informáticos con el fin de influir en el comportamiento humano y manipular para obtener información confidencial. Se enfocan en comprender patrones de comportamiento de los usuarios que se encuentran en línea y gracias a esos patrones y la información que proporcionan logran influir en acciones y decisiones. Algunas de estas acciones incluyen que los usuarios descarguen un software malicioso o escriban datos personales como datos bancarios y contraseñas. Globátika LAB se especializa en peritaje informático de casos de ciberacoso, fraude en línea y violencia de género digital tales como la suplantación de identidad, acoso y violaciones a mujeres. A través de los servicios de la empresa buscan ayudar a las personas a evitar posibles riesgos y consecuencias negativas. Para ello, utilizan análisis de extracción de datos, investigación de ciberdelitos, así como la localización de números ocultos o privados.