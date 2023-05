Pharmamel incorpora al ex-Director Médico de Prodesfarma y lanza una ampliación de capital en Capital Cell

Pharmamel, la Spin-Off biotecnológica de la Universidad de Granada, anuncia la incorporación del Dr. Jordi Roma como nuevo "Director of operations and clinical management" así como una ampliación de capital en la plataforma Capital Cell Pharmamel, la Spin-Off biotecnológica de la Universidad de Granada, anuncia la incorporación del Dr. Jordi Roma como nuevo "Director of operations and clinical management".



Roma, con una amplia experiencia en el desarrollo y aprobación de fármacos, entre otros, afrontó el desarrollo del Aceclofenaco, siendo el primer principio activo español que obtuvo la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento. Se incorpora al equipo de Pharmamel, para la gestión de las últimas fases clínicas y regulatorias del fármaco de melatonina intravenosa para el tratamiento de la Sepsis.



Para afrontar este último reto, la biotecnológica granadina ha comunicado, que en las próximas semanas lanzará una campaña de ampliación de capital en Capital Cell, plataforma regulada por la CMNV, líder en inversión especializada en empresas del sector de la salud y la biotecnología.



La ronda, ya activa a nivel privado, se lanzará al público en las próximas semanas, con un objetivo de recaudación mínimo de 800.000 € y un máximo de 3.000.0000 €, de los cuales la compañía tiene ya comprometidos el 35%.



Con la incorporación de Roma y esta nueva campaña de ampliación de capital, la compañía pretender abordar las últimas fases del fármaco de melatonina intravenosa para la sepsis, concluyendo el proceso clínico y regulatorio para su posterior licencia.

Fuentes consultadas, afirman que en la compañía, los actuales directivos así como los inversores de Pharmamel, se muestran optimistas y convencidos de poder cerrar la ronda en 3.000.000 €.



Por vez primera, la compañía podrá captar inversión europea, ya que Capital Cell, ha recibido la autorización de la CNMV para operar bajo la ley europea ECSP 2020/1503, lo que le permitirá empezar a operar, de manera inmediata, en Francia, Alemania, Italia, Portugal, Holanda, Bélgica y Dinamarca.

