La tecnología láser de Tulio de Lutronic PBS agita la medicina estética en España

La innovadora tecnología de láser fraccionado de 20W elimina manchas, acné y suaviza las líneas de expresión en tiempo récord.

Según los últimos estudios, 4 de cada 10 españoles se somete a algún tratamiento antiaging a lo largo de su vida.

Lutronic PBS refuerza su presencia en España con el lanzamiento de su moderna tecnología de rejuvenecimiento, LaseMD, segura y eficaz para cualquier paciente y tipo de piel. La tecnología de láser fraccionado que incorpora ofrece los resultados más rápidos y personalizados para restaurar la luminosidad de la piel, además de ofrecer un amplio abanico de tratamientos para eliminar manchas como el melasma, suavizar las marcas de acné, las líneas de expresión y estiramiento de la piel.

Lutronic cuenta con productos que incluyen características patentadas que mejoran la versatilidad y amplían las opciones de tratamiento para favorecer que dermatólogos y clínicas médicoestéticas obtengan resultados más eficaces. Para ello, cuenta con una de las más avanzadas tecnologías de láser fraccionado sub-ablativo del mercado.

LaseMD Ultra, es el único láser de Tulio que se comercializa en España con una potencia de 20W. Este dispositivo es muy diferente a los tradicionales que reconstruye la piel, para ofrecer una imagen sana y radiante, eliminando el acné, reduciendo arrugas y suavizando las líneas de expresión, gracias a la combinación de su tecnología no invasiva, con su posibilidad de drug delivery, para la vehiculización de sérum y principios activos concentrados nanosomados.

Esta es una de las primeras aplicaciones del láser de Tulio en el mercado de la medicina estética para conseguir penetrar en el nivel en el que se deposita el pigmento responsable de este tipo de manchas profundas, imposibles de tratar como cremas despigmentantes u otro tipo de tratamientos o equipos con el mismo nivel de eficacia.

La preocupación por la apariencia física y por mostrar una imagen juvenil más tiempo resulta cada vez mayor en todo el mundo, y también en España. El número de personas que se realizan algún tipo de retoque para mejorar su apariencia física aumenta cada año y, según el 'Estudio dimensionamiento e impacto socioeconómico de la Medicina Estética en España', elaborado por Hamilton y por la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), 4 de cada 10 españoles se ha sometido a algún tratamiento de rejuvenecimiento y la edad media de los pacientes se ha reducido de los 35 a los 20 años en muy poco tiempo.

César Arroyo Romo, Key Opinion Leader de Lutronic explica que “la calidad de los dispositivos de Lutronic a nivel mundial es indiscutible. Diferentes tecnologías láser y otras energías que tratan todas las capas de la piel fotoenvejecida, y que demuestran su eficacia incluso en trastornos pigmentarios como en el melasma y manchas de la edad entre otros signos.

Gracias a estas tecnologías se pueden eliminar las lesiones cutáneas, sin dañar las células no implicadas de la piel, con un rejuvenecimiento suave y liso e incluso promover el tensado de los fenómenos de hiperlaxitud cutánea con la máxima eficacia y seguridad”, concluye el especialista.

Alexandre de Botton, Business Director Iberia de Lutronic PBS, destaca al respecto que “Lutronic es reconocido internacionalmente por impulsar el desarrollo de los sistemas láser más inteligentes, eficaces e innovadores. Gracias a su excelencia técnica, se ha ganado la confianza de miles de pacientes en Reino Unido, Francia o EE.UU. Nuestra intención ahora pasa por trasladar este prestigio y experiencia al mercado español, ofreciendo a especialistas y pacientes una gama de láseres de la máxima calidad, con resultados probados”.

El directivo, responsable del plan de negocio de la multinacional en España y Portugal, reconoce que “Estos dos mercados están mostrando un gran interés por los tratamientos estéticos no invasivos que evitan cualquier efecto secundario o la necesidad de contar con un tiempo de recuperación. Precisamente, la seguridad de esta técnica es el mejor aliciente para médicos y pacientes que, cada vez en mayor número, confía en soluciones de rejuvenecimiento eficaces y de resultados inmediatos”, concluye el directivo.

LUTRONIC Powered by Seriderm Con más de 27 años de experiencia, Lutronic PBS es la multinacional con sede en Seúl especialista en dispositivos láser médico-estéticos. Presente en más de 60 países, la compañía se ha convertido en un líder global en tratamientos no invasivos en 3 áreas terapéuticas: oftalmología, cirugía no invasiva y medicina estética.

Más del 20 % de los recursos de la compañía se destinan anualmente al departamento de Investigación y Desarrollo. Sus productos se distinguen por características y mejoras esenciales que los hacen únicos en el panorama actual, con más de 270 patentes y centros de investigación en Asia y Estados Unidos.

Seriderm se ha centrado en la distribución de equipos médicos y estéticos premium, uniendo fuerzas con los mayores nombres del sector.

Los equipos de SERIDERM GROUP están presentes tanto sobre el terreno, para apoyar a los médicos en el desarrollo de su actividad a diario, como de forma centralizada para aumentar la capacidad de la empresa de ofrecer cada día lo mejor del mercado.

SERIDERM GROUP invierte a diario para ofrecer siempre los equipos tecnológicamente más avanzados, seguros y cómodos para el paciente. A través de su colaboración con los líderes mundiales del mercado médico y estético.