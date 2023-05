AirPhysio; el dispositivo que distribuye Rescoldo Live para mejorar la respiración

Las afecciones respiratorias afectan a una gran cantidad de personas en España y en todo el mundo. Incluso hay quienes requieren medicamentos permanentes para poder mantenerlas bajo control y mantenerse saludables.

Sin embargo, con los años, han salido al mercado productos que pueden ser de gran ayuda para personas con alguna condición respiratoria. Uno de ellos es AirPhysio, distribuido por la firma Rescoldo Live, que se dedica a la venta de productos para la salud y el ocio. Este nuevo dispositivo es capaz de ayudar a mejorar la capacidad pulmonar, a la vez que sirve de apoyo a quienes toman medicamentos con este fin.

AirPhysio, un producto que ayuda a mejorar la capacidad pulmonar El nuevo producto de Rescoldo Live llamado AirPhysio es un dispositivo OPEP que ayuda a la limpieza del moco y la expansión pulmonar. Las siglas OPEP hacen referencia a Presión Espiratoria Positiva Oscilante, un proceso totalmente natural que ayuda a la limpieza del cuerpo, en este caso a mantener la óptima higiene de los pulmones, a la vez que restaura la capacidad pulmonar.

Este dispositivo es utilizado como apoyo para tratar algunas afecciones respiratorias tales como asma, fibrosis quística, EPOC, bronquiectasias, etc. Por sus características, estas afecciones dificultan la capacidad que el cuerpo tiene para eliminar el moco contaminado, reduciendo considerablemente la capacidad pulmonar.

Esto se puede notar claramente, por ejemplo, en la dificultad pulmonar presentada al subir un tramo corto de escaleras, un trote ligero, etc. Sin embargo, con el apoyo de este dispositivo se pueden mejorar estos síntomas. De hecho, actualmente, muchos utilizan AirPhysio para la prevención de condiciones como las antes mencionadas, así como tratar a ancianos o personas fumadoras.

Un dispositivo para distintos tipos de personas Además de ser muy eficaz a la hora de ayudar a mejorar la capacidad pulmonar de personas con afecciones respiratorias, el AirPhysio es también bueno para otros tipos de personas y otros usos. Por ejemplo, es un dispositivo recomendable para la fisioterapia respiratoria, la cual puede servir para atletas, deportistas, cantantes y cualquier persona físicamente activa que necesite aumentar su capacidad pulmonar.

Además, ayuda a reducir la dificultad para respirar durante el ejercicio, aumentando la tolerancia al mismo y promoviendo una recuperación mucho más rápida después de entrenar. La eficacia de AirPhysio ha sido ampliamente reconocida, por lo que el producto también ha sido galardonado tanto a nivel nacional como internacional.

Por último, es importante destacar que AirPhysio no constituye un sustituto de los medicamentos para tratar afecciones asociadas al sistema respiratorio, sino que funciona más bien como un excelente dispositivo de apoyo que promueve una mejora considerable en la condición del paciente. A través de la web de Rescoldo Live, se puede adquirir fácilmente el AirPhysio, disponible para diferentes capacidades pulmonares.