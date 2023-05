Una actriz e influencer española y canadiense con una carrera en pleno crecimiento es Aria Walton

El camino artístico no solo requiere esfuerzo, preparación y dedicación para lograr los mejores resultados a la hora de trabajar, sino que también necesita un elemento fundamental, que es la pasión del artista.

En este sentido, el cine es una de las industrias más competitivas dentro del ámbito artístico, con miles de talentos emergentes que buscan ganarse un lugar en el mundo de la actuación.

Este es el caso de la actriz española y canadiense, que también se desempeña como influencer española en redes sociales Aria Walton, modelo de portada de la revista L’Officiel India.

Aria Walton es una artista multifacética Si bien dio sus primeros pasos como modelo, la actriz española y canadiense Aria Walton siempre tuvo presente su interés por la actuación como una forma de expresar su arte a través de la interpretación de diferentes personajes y de la comprensión de las estructuras psicológicas de cada persona. De este modo, esta influencer española ha podido abrirse camino en esta industria a fuerza de talento y trabajo duro, el cual no solo incluye el aprendizaje del oficio y audicionar para diferentes papeles, sino también asistir a eventos para vincularse con personalidades del ambiente como directores o productores.

Por otro lado, es importante señalar que, además de haberse formado en la universidad como licenciada en periodismo, Aria fue finalista en Miss Universo Canadá, un concurso que le sirvió no solo para aprender a ser enfocada y disciplinada, sino también como plataforma de despegue en su carrera y como una forma de apoyar distintas causas justas.

Una carrera en pleno crecimiento Ser modelo de portada de una revista de la talla de L’Officiel India es uno de los sueños cumplidos por parte de esta actriz española y canadiense, quien continúa trabajando como influencer, promocionando marcas a través de su cuenta de Instagram en la que supera el millón de seguidores. En este aspecto, otro de sus objetivos vinculados con la moda es crear su propia marca y lanzar otros negocios, a la vez que hacer crecer su firma de relaciones públicas.

Asimismo, en lo que respecta a la actuación, Walton viene de rodar la película Zombie Town en Canadá, lo cual representa para la actriz bilingüe una gran oportunidad de entrar en la industria cinematográfica de Hollywood o de trabajar con directores y actores de España. Así, gracias a su empeño, disciplina, talento y pasión, Aria Walton se está labrando una carrera en pleno crecimiento.