Noxtak presenta sus mecanismos para una buena protección contra la radiación del wifi

La radiación wifi se ha convertido en una preocupación para muchas personas. Con el aumento del uso de dispositivos inalámbricos en hogares y lugares de trabajo, la exposición a la radiación electromagnética emitida por el wifi se ha vuelto omnipresente. Por tal razón, muchos usuarios desean tomar medidas para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Hay varios métodos de protección a los que recurrir. Uno de ellos es utilizar dispositivos que reduzcan la exposición. En el mercado, existen muchos mecanismos que funcionan como escudos electromagnéticos, como, por ejemplo, el Spiro Square del fabricante Noxtak.

Spiro Square, un mecanismo que protege de la radiación wifi El Spiro Square de Noxtak es un mecanismo de protección EMF contra la radiación wifi. El mismo está diseñado para filtrar las emisiones de alta y baja frecuencia de router y extensores wifi, así como también de consolas de videojuego y computadoras.

Hay que destacar que este sistema tiene un radio de acción de 2,4 metros y una alta potencia para filtrar emisiones fuertes. El producto en cuestión es específicamente una pequeña tarjeta delgada y cuadrada que se puede colocar en cualquier lugar donde se use una computadora o se esté expuesto a la radiación wifi como la casa, la oficina o el coche.

El Spiro Square no solo brinda protección, y es que, reduce las interferencias, mejora la conectividad, el rendimiento y la eficiencia energética de los equipos. Para conocer a fondo cómo utilizar el producto, se recomienda visitar su web.

Es preciso que los seres humanos sepan que la radiación emitida por las computadoras y el wifi puede ser perjudicial para la salud y diversos estudios han demostrado que la exposición constante a la radiación puede causar problemas de salud como dolores de cabeza, fatiga, problemas de sueño y otros efectos negativos.

Otros consejos que pueden resultar de gran ayuda Hay otras cosas que las personas pueden hacer para protegerse de las radiaciones del wifi u otros equipos. Una de ellas es minimizar la exposición. Esto puede lograrse limitando el uso de dispositivos inalámbricos o alejándose de ellos cuando no se estén usando. Además, es posible colocar el router wifi en una habitación poco usada, alejada de las áreas donde se pasan más tiempo, como dormitorios o salas de estar.

También se puede proteger apagando el router por la noche o cuando no se está usando. A su vez, se recomienda utilizar cortinas o materiales que bloqueen la radiación wifi. Cabe acotar que existen dispositivos que pueden ayudar a reducir la exposición, como los protectores de pantalla. También puede considerar la posibilidad de usar auriculares con cable en lugar de auriculares inalámbricos para reducir la exposición a la radiación en la cabeza.