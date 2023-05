SWE; Salón Mujer y Empresa, un evento referente en Liderazgo y Talento Femenino

Nueva edición del congreso profesional SWE: Salón Mujer y Empresa organizado por INTRAMA y celebrado el 19 de abril en el Auditorio de Leroy Merlin en Madrid reunió a lo largo de la jornada a más de 300 profesionales.

INTRAMA presentó el Informe Best Women Talent Company y otorgó la certificación BEST WOMEN TALENT COMPANY a las veinte empresas en España con mejores prácticas en la implantación de políticas de Diversidad de Género.

SWE: Salón Mujer y Empresa, el evento nacional más importante en Liderazgo y Talento Femenino, celebró su décima edición en formato presencial alcanzando un interés inusitado y contando con el apoyo de patrocinadores de la talla de: Banco Mediolanum y Leroy Merlin (patrocinadores premium), Generali y SAP (patrocinadores silver), y Diversity Channel (media partner).

En el marco del evento se han llevado a cabo interesantes mesas de opinión compuestas por Directivas/os de las empresas referentes que han expuesto su experiencia y casos de éxito en la materia, y ponencias realizadas por expertas en temas tan interesantes como Posicionamiento de la Mujer en carreras STEM, Marca Personal y Bienestar enfocada a la Mujer.

El objetivo del evento organizado por INTRAMA ha sido mostrar a los asistentes las mejores prácticas para potenciar la implementación de políticas de Diversidad de Género para alcanzar la igualdad y la paridad en las organizaciones, desde una perspectiva transversal, abordando temáticas como el Compromiso de los hombres con la Igualdad, Gestión de la retención y captación del Talento Femenino y dar visibilidad al Liderazgo Femenino para romper con los Sesgos Inconscientes y las Creencias Limitantes.

Algunas de las conclusiones que se pudieron extraer del evento en las distintas intervenciones fueron: asegurar el compromiso del equipo directivo al más alto nivel, con visibilidad y recurrencia en el tiempo; actuar en los principales puntos de fuga, es decir, allí donde se produce mayor fuga o ausencia de talento femenino; implementar opciones laborales más flexibles que permitan y potencien la conciliación y la flexibilidad laboral; y promover movimientos colaborativos, asociación a redes empresariales, intervención en foros y eventos para dar visibilidad de las actuaciones realizadas.

En esta edición y gracias al formato presencial, el público se ha beneficiado de un formato interactivo en el que han podido compartir conocimientos y han tenido la oportunidad de hacer networking efectivo junto a profesionales de diferentes sectores.

Informe y Certificación Best Women Talent Company Vicente Marcos García, Director General de INTRAMA, presentó el resumen ejecutivo del Informe Best Women Talent Company cerrando el evento, un informe que recoge más de 12 sectores de actividad y abarca un total de más de medio millón de personas trabajadoras a nivel nacional y más de 1.500.000 a nivel mundial, a través de 20 Empresas en España representadas en el mismo. Se trata, sin duda, del estudio más actual y completo que recoge los casos de éxito en la implantación de políticas de Diversidad de Género.

El informe se divide en tres apartados, partiendo de una foto inicial sobre cómo se componen estas compañías en sus distintos escalafones, profundizando a través de una radiografía de las políticas aplicadas en materia de género y conociendo los principales logros y certificaciones obtenidas por el desarrollo de estas políticas.

El objetivo del informe es inspirar a través del conocimiento de estas buenas prácticas a comprender los beneficios que aporta la implementación de políticas de diversidad de género en todos los puestos de la organización para seguir impulsando el empoderamiento femenino dentro de la empresa hasta conseguir la paridad.

Además, las empresas recogidas en el Informe han sido galardonas con la Certificación Best Women Talent Company, como empresas con mejores prácticas en la materia. Esta edición las empresas certificadas han sido:

Admiral, Alain Afflelou, Atos, BBVA, CaixaBank, Danone, Dovalue, Fnac, Fujitsu, Generali, Indra, JD, Leroy Merlin, Naturgt, Otis, SAP, Schneider Electric, SGS, Siemens Gamesa y Sprinter sport Zone.

Sobre INTRAMA Consultora Global de Recursos Humanos especializada en Formación, Consultoría y Organización de Eventos Profesionales, compuesta por un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia. Hace casi diez años iniciaron su andadura en el mundo de la Igualdad aplicada al mundo empresarial con la organización del que hoy es el mayor evento sobre Liderazgo y Talento Femenino, WLMT (Women’s: Leadership and Talent Management). En 2014 comenzaron a organizar eventos enfocados a la Diversidad como G&D (Diversidad Generacional y Diversidad en la Discapacidad), LGBTI Diversidad y por supuesto, FactorW Diversity Summit, el mayor congreso profesional y evento de referencia en Diversidad.