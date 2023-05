Roberto Español Gómez vuelve al ruedo con el incontestable thriller 'El legado del pintor'

Editorial Caligrama publica la nueva, y esperada, entrega de un autor que se perfila como todo un alquimista del relato.

Es momento de alegría para los amantes de la alta literatura, la que es capaz de convertirse en un necesario acto de insensatez para que los lectores sigan sintiéndose humanos en la actualmente líquida y, por momentos, hueca sociedad contemporánea. La siempre atenta Editorial Caligrama, enfocada en servir de altavoz a las voces emergentes en el mundo de la narrativa, tiene el placer de anunciar la salida al mercado de El legado del pintor, la más reciente propuesta de un autor que acumula ya varios éxitos de ventas y que parece en su momento adecuado para dar el salto al gran público. No es de extrañar, por tanto, que muchos críticos hayan vuelto sus ojos ante el festín literario que ofrece Roberto Español Gómez con El legado del pintor.

La trama, cincelada con una mirada larga y unos personajes con hechuras de convertirse en memorables y legendarios, funciona como toda una galería de espejos —cóncavos y convexos— en los que el lector se verá irremediablemente reflejado para que sea él quien se haga las preguntas relevantes acerca de la moral que plantea la sinuosa narración de Español Gómez. El lector se encuentra ante todo un campo de batalla donde cristalizan cuestiones éticas que quedarán al arbitrio del lector. La lectura de esta extensa novela hace a su público prisionero. Solo los lectores valerosos serán capaces de aceptar este reto. Quien sea uno de ellos, puede pasar adelante. Está en su casa.

La trama habla de una joven prostituta que es asesinada en un polígono a las afueras de Madrid. Con el cadáver aún caliente, un misterioso dibujante aparece en la escena del crimen para inmortalizar el cuerpo inerte de la víctima, que es una más dentro de una larga lista. De forma paralela, el célebre maestro Pablo Esteban propondrá a Alberto Blasco, un pintor desconocido, una inquietante propuesta que no podrá rechazar. La lucha contra los propios demonios y la necesidad, o no, de traicionar a su mentor pondrán en jaque a Blasco. La inspectora de Policía Raquel Verdasco completa un cuadro de personajes protagonistas que arrastrará al lector a una vorágine que le dejará sin suspiro hasta que todos los cabos queden atados.

No está de más que, sin entrar en inadecuados destripamientos, se eche un vistazo al interior de las páginas de la novela para paladear la potencia y precisión de su prosa, que funciona como una orquesta perfectamente afinada. «La simple imagen de aquellos enseres fue más que suficiente para avivar el ánimo de un Alberto completamente entregado a lo que parecía ser el primer acto de comunión artística entre ambos pintores. Y a ello habría que sumar ese denso olor familiar, pues, pese a encontrarse en un lugar sin paredes, la infinidad de vapores que emanaba de todos aquellos disolventes y de las pinturas oleosas llegaba a viciar el aire local, inmóvil, húmedo, creando una atmósfera embriagadora y reminiscente de su época más creativa, aquella en la que pasaba noches enteras encerrado en su estudio de apenas doce metros cuadrados. La época en la que todo estaba bien».

No caben dudas: se trata de una narración de gran voltaje, un manual novelado con el que escudriñar los pliegues ocultos del alma humana.

El autor Roberto Español Gómez (1975) es autor de la saga de libros El caballero de Carehen (Imagine Press Editions/Bohodon Ediciones, 2009/2012/2014), actualmente reeditados por Amazon, de los cuales ha llegado a vender más de dos mil ejemplares. Igualmente, es autor del thriller El cristal entre las cenizas, publicado en 2016, que alcanzó el número uno de ventas en Amazon en la primavera de 2017 —durante varias semanas—. También es guionista y codirector en la productora de cortos en Sojosni Short Films Productions desde el año 2015. Hasta la fecha ha guionizado/realizado ocho cortometrajes, con los que ha ganado cinco galardones —el premio del público en varias ocasiones—. Uno de sus guiones, VACIO, ha sido seleccionado en la sección de cortos sociales. Se ha grabado bajo la producción del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y se estrenó el 29 de noviembre de 2022. Su último proyecto cinematográfico, Loop, un thriller de ciencia ficción, ha recibido una gran acogida de público, alzándose con el premio del jurado. No caben dudas de que es un tipo inquieto y de una creatividad desbordante.

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país, según afirman. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pasan a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.

