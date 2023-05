Miao-yi Tu estará en la Feria del Libro de Madrid con 'Black Ghost'

Dentro de las novedades literarias que llegarán a lo largo de mayo, es destacable “Black Ghost”, la incursión europea de la escritora taiwanesa Miao-yi Tu. Por fin se presenta traducida al español esta artista asiática, tan bien dotada para la ficción y tan representativa de la nueva estirpe de escritores de Taiwán; y es que Miao-Yi es descendiente del pueblo Siraya (los pobladores indígenas).

Ella ha sentido profundamente la llamada de sus ancestros y ha dedicado más de tres décadas al estudio de la historia de estos nativos. Claramente, una búsqueda de sí misma mediante el conocimiento de su origen. El lector se encuentra —al principio, perplejo, y posteriormente, cómodo— con espíritus, fantasmas o seres de otras épocas que conviven con los del presente y que van revelando y dando luz a la crónica de esta nación. Son todos personajes inquietantes que buscan el testimonio del pasado para definirse en el futuro.

La leyenda se confunde con la realidad y es normal preguntarse si esta especie de realismo mágico asiático es un truco literario o una forma de entender la vida y la muerte. Efectivamente, de eso se trata: de percibir lo próximo que se está del arcano; de frenar la velocidad propia de esta era vertiginosa para poder ver con otros ojos y divisar la fina capa que une y separa del mundo de la muerte, del universo de la eternidad. Miao-yi Tu pone al lector frente al espejo para devolverle unas narraciones marcadas por el pasado, por mujeres luchadoras y desinhibidas que levantaron una comunidad (de hecho, el pueblo Siraya era una sociedad matrilineal en la que las hijas heredaban las tierras de sus progenitores); pero también por hombres valientes que supieron defender a los suyos. Presente, pasado y futuro; Oriente y Occidente como grava de un reloj de arena en donde todo se mezcla al azar. Epigenética y física cuántica dándose la mano para llegar a este “Black Ghost”.

Es significativo que la propia autora defina su obra como parte misma de la naturaleza, una creación telúrica que define su origen: “Mis novelas vienen de la tierra”, dice Miao-yi Tu sobre este conjunto de relatos; un libro en el que ha trabajado durante una gran parte de su vida y que relaciona la historia del pueblo taiwanés con su propia esencia.

Un momento clave en la vida de Miao-yi Tu fue el descubrir que sus antepasados pertenecían al pueblo Siraya; una población indígena de la isla y cuyo origen se estima que data de hace más de 5.000 años. De hecho, el nombre de la propia isla “Taiwán” (históricamente Taiouwang, 臺員) se originó en el idioma Siraya. La familia de lenguas austronesias a la que pertenece Sirayan incluye algunas de las más habladas en el Pacífico occidental, en particular el bahasa indonesio, el javanés, el tagalo (o estandarizado como filipino) y el malayo.

“Black Ghost” viene recomendado por Carlos Augusto Casas, uno de los más prestigiosos y originales escritores de novela negra actual. Resulta que en 2017 realizó un viaje a Taiwán donde conoció a Miao-yi Tu y quedó impresionado por su literatura. Augusto ahonda en el prólogo en un episodio histórico poco conocido: en 1626, los españoles llegaron a Taiwán y colonizaron el norte de la isla.

En “Black Ghost”, los lectores encontrarán referencias sobre el colonialismo, sobre la vida rural, el abuso doméstico, el amor entre diferentes etnias o la unión entre pasado y presente. Toda una suerte de devenir narrativo que a primera vista puede sorprender a los ojos occidentales, pero que la excelente traducción, revestida por una esmerada y bella edición, logran mantener como un libro de cabecera indispensable para enternecer la cultura taiwanesa contemporánea.

El libro adopta el punto de vista femenino del pueblo Siraya, sociedad matriarcal donde las mujeres disponían de sus propios medios económicos (la tierra les pertenecía y ellas se encargaban de cultivarla).

La autora, Miao-yi Tu (nacida en Taiwán en 1961), es una reconocida intelectual, escritora, poeta y pintora. Graduada en Literatura china por la National Chung-hsing University de Taichung, Taiwán, y máster en la universidad norteamericana Dharma Realm Buddhist. Además, es miembro del grupo The Battlefront of Taiwanese Literaturet y del Taiwanese Literature International Communication Group. Es destacable su labor en la revista Arts of Taiwan Daily y en el Taiwan Times. Además, fue editora jefe de Yushan Society Publishing House y colaboradora en la Tzu Chi Foundation. Miao-yi Tu siempre ha sido una mujer comprometida con la naturaleza y es una destacable activista medioambiental que colaboró en la protección de Takao Hill, en Kaohsiungin.

Entre otros, ha recibido los premios Na-Ying Literary (2003), el Taipei Literary (2005), el Tayouan Literary (2007), el Lin Rung-san Literary (2007), el Wu Cho Liu (2011) o el Kathak Literary (2018). Su obra ha sido traducida a diversas lenguas, como el inglés, bengalí, albanés, macedonio, árabe, polaco y ahora llega a España de la mano de la editorial Cuadernos del Laberinto, que presentará esta obra de literatura taiwanesa en uno de los eventos literarios más importantes de España: La Feria del Libro de Madrid.

Miao-yi Tu estará firmando “Black Ghost” el domingo 4 de junio de 2023, de 10:30 a 11:30 horas, en la caseta 108 en El Parque del Retiro. Además, el lunes 5 de junio ofrecerá un encuentro con los lectores en la Biblioteca Mario Vargas Llosa, de Madrid, a las 18 horas. Ambas actividades están abiertas al público que desee acercarse a conocer a esta interesante y versátil autora asiática.

Este proyecto editorial cuenta con el apoyo de La División Cultural de Taiwán en España que, gracias al Ministerio de Cultura de Taiwán y la Editorial Cuadernos del Laberinto, ha hecho posible acercar la obra de Miao-yi Tu al público europeo. A través de Books from Taiwán, ya son diez los libros de autores taiwaneses publicados en este país. Este proyecto facilita el apoyo para la traducción a idiomas extranjeros mediante subvenciones dirigidas a editoriales. Además, La División Cultural de Taiwán en España organiza diversos proyectos de arte digital, literatura, cine, música o artes escénicas (entre otros). Es destacable la estrecha colaboración con las ferias Art Madrid e Hybrid Art Fair para que cada febrero se lleve a cabo “La semana del Arte de Taiwán en Madrid”, donde se presenta la creación artística contemporánea taiwanesa a través de las galerías de arte que viajan directamente desde Taipéi para participar en Madrid. Sin duda, una ventana abierta al mundo, concretamente a esta isla asiática tan rica en cultura y con un pasado común con España.

“Black Ghost”, sin duda, es una buena recomendación literaria. Un libro de relatos para reflexionar. Una lectura amena que desmenuza la visión femenina sobre la existencia de un mundo donde se mezclan, sin artificio, fantasía y realidad con unos personajes profundos y misteriosos que son en realidad el motor de la historia.