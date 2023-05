Módulo de aprendizaje en línea sobre ChemSex para profesionales de las adicciones

A propósito de su compromiso corporativo con la Protección y centrados en su programa Be, dedicado a la salud y bienestar de sus empleados, Allianz Partners lanza la campaña 'Yo Soy Be', dando visibilidad a la experiencia de sus colaboradores AEl programa Be -Bienestar Emocional- de Allianz Partners, nació el año 2021 con el propósito de impulsar acciones que permitiesen a la entidad brindar a sus empleados herramientas para cuidar de su salud física y mental, generar hábitos saludables y fomentar la comunicación y el conocimiento interno de la organización.