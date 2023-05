La marca de calzado ‘made in Spain’ Miamicci presenta su nueva colección en Ibiza Miamicci expone en una pop-up y en un desfile de moda su colección ‘Ibiza Vibes’.

El pasado viernes día 21 de abril tuvo lugar la pop-up protagonizada por la marca Miamicci y organizada por Ibiza Showroom by NM. Miamicci mostró sus diseños a medios de comunicación de la isla y a influencers con el fin de dar a conocer la marca y que los invitados pudiesen ojear de primera mano sus productos.

Al día siguiente, Miriam Pérez CEO y fundadora de la marca, presentó su colección cápsula ‘Ibiza Vibes’ en uno de los desfiles de moda más esperados por la sociedad ibicenca en uno de los beach clubs más famosos de Ibiza: O Beach Ibiza.

La marca presentó su colección junto con otras 5 firmas y el éxito fue rotundo. Nacida en Elche (Alicante) y de padres zapateros, Miriam creció rodeada de estos, pero no fue hasta hace 6 años cuando decidió emprender y crear su propia firma de calzado. Su mayor premisa es el ‘made in Spain’, zapatos de diseño único, exclusivos, pero ante todo, un calzado de gran calidad y comodidad.

Confeccionados en el taller familiar en Elche, con materiales de primera calidad, cuidando cada detalle con mimo, artesanía y cariño. Sus diseños cuentan con modelos tanto de hombre como de mujer, de todo tipo de estilos, desde los más casual a lo más ‘trendy’.

Durante estos 6 años ha realizado diferentes colaboraciones con importantes firmas de moda como Malne, Maya Hansen, Paloma Suarez o Ibiza Stones; en reconocidas pasarelas como MB Fashion Week de Madrid, Milan Fashion Week y Adlib Ibiza y vistiendo a grandes celebridades como India Martínez, Rosario Flores, Pablo Alborán, Pablo López, Cristina Pedroche…

Miriam ha querido transmitir en esta colección lo que le hace sentir la isla ''Ibiza es magia, es mi lugar de calma, mis momentos de paz, mis rincones mágicos, conecto con su magia, llenándome siempre de buena vibra. El ‘good vibes’ para mí, es una forma de vida'', expresa la ilicitana.

Miriam cree mucho en las energías y en las sensaciones que la vida le va aconteciendo y sintió que era el momento idóneo de su trayectoria para dar el paso de presentar Miamicci Shoes a la isla de Ibiza