Valen Bailon combina la escritura tradicional con inteligencia artificial y revoluciona el mundo de la no ficción

Una charla con Valen Bailon, escritor, fundador de Editorial Vanir y Emprenbooks, agente literario y creador de la primera formación a nivel mundial que enseña a escribir un libro de no ficción desde dos vertientes diferentes: mediante técnicas de escritura tradicional y utilizando la Inteligencia Artificial.

¿Cómo se te ocurrió la idea de combinar técnicas de escritura tradicionales e inteligencia artificial para enseñar a escribir libros de no ficción?

Llevo muchos años dentro del sector editorial y de la escritura. Me apasionan los libros, pero también soy un entusiasta de la tecnología y de la evolución humana. He tenido la suerte de poder ayudar y mentorizar a cientos de autores a escribir sus libros. Sobre todo, a emprendedores y expertos que quieren compartir su conocimiento con otras personas. Me conozco todas las barreras mentales que impiden que la gente se aventure a la creación de su propio libro. Por eso creé El Método Emprenbooks, una formación que ayuda a todas estas personas a conseguirlo y obteniendo los mejores resultados.

Cuando en noviembre de 2022 se lanzó ChatGPT, estuve semanas estudiando su funcionamiento. Al momento, me di cuenta de que estábamos ante una herramienta que revolucionaría el mundo. A finales de diciembre de 2022, después de dos meses de estudio obsesivo de esta plataforma, creé una formación paralela, que añadimos a El Método Emprenbooks, para utilizar la inteligencia artificial como un poderoso aliado a la hora de escribir un libro.

¿Podrías compartir algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial ha mejorado la escritura de no ficción y cómo se integra con las técnicas tradicionales de escritura?

Me gustaría que quedase claro que nosotros no utilizamos la inteligencia artificial para que escriba un libro. El Método Emprenbooks enseña a escribir una obra con técnicas de escritura tradicional, pero utilizamos la IA como una herramienta muy poderosa que optimiza el tiempo y los resultados. Nuestra formación es para que emprendedores, expertos y profesionales escriban libros que potencien su marca personal y las de sus negocios, que compartan su conocimiento para que las personas los vean como referentes dentro de su sector. Por lo tanto, sería absurdo que dejásemos que la IA escribiera el contenido del libro.

¿Crees que la inteligencia artificial puede reemplazar la creatividad humana en la escritura de libros?

Si te soy sincero, después de estudiar durante muchos meses esta tecnología, me atrevería a decir que, prácticamente, van a poder reemplazar cualquier labor que realice un ser humano. Ten en cuenta que aprenden de nosotros a una velocidad de vértigo. Hoy por hoy, ya es sorprendente lo que son capaces de realizar y estamos hablando de una tecnología que está en pañales, imagínate con el paso del tiempo.

¿Qué consejos le darías a alguien que quiere escribir un libro de no ficción, pero que no tiene experiencia previa en escritura o en el uso de inteligencia artificial?

La mayoría de personas que desean escribir un libro de no ficción para compartir un conocimiento, no posee experiencia de escritura ni mucho menos sobre inteligencia artificial. Es normal, son expertos en otros nichos. Por esa razón, siempre recomiendo la formación. Si aprendes una buena metodología los resultados que obtendrás con tu libro serán exponenciales. Además, te ahorrarás mucho tiempo y frustraciones.

¿Cómo puede la inteligencia artificial mejorar la calidad de la escritura y cómo garantizas que el estilo del autor se mantenga en la obra?

Nuestra metodología utiliza la inteligencia artificial para ayudarte a escoger la mejor temática para tu libro, para que te dé opciones de posibles títulos, subtítulos, sinopsis, etc. y que tú escojas las opciones que crees que son más acertadas para tu obra, pero jamás escribe el libro por ti. Como he comentado en una pregunta anterior, si quieres escribir un libro que te otorgue autoridad para que las personas entiendan que eres un experto en tu materia, qué sentido tendría que la información que se presenta en ese libro no saliese de tu conocimiento.

¿Cómo aseguras que los estudiantes no se conviertan en "esclavos" de la tecnología y sigan desarrollando su creatividad y habilidades de escritura de manera independiente?

El Método Emprenbooks te enseña a escribir tu libro con técnicas tradicionales de escritura y con una metodología que hemos desarrollado durante años. Ahora, hemos querido optimizar nuestra formación con la inteligencia artificial, una herramienta que te potencia los resultados y te ahorra mucho tiempo. Por lo tanto, seguimos fomentando la escritura y la creatividad.

¿Cuáles son tus planes para el futuro del curso?

Nuestro objetivo es lanzarlo en formato online a nivel mundial, pero también queremos celebrar muchos talleres presenciales. En septiembre y octubre de este 2023 estaré de gira por Latinoamérica con un evento organizado por Ads Group y Emprenbooks, llamado La Trilogía del Conocimiento. Tendré el honor de compartir escenario con Fernando Miralles, experto en oratoria, y Jesús Honrubia, creador del método Lector Voraz. Viajaremos por varios países impartiendo charlas y talleres de escritura, lectura y oratoria.