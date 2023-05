Todo sobre la campaña del ayuntamiento y de Viajes y Mapas que ha hecho triunfar en redes sociales a Medina del Campo

En Medina del Campo son numerosos los atractivos turísticos que hay para visitar, desde el popular Castillo de la Mota, que se construyó seis siglos atrás, hasta la Plaza Mayor en la que siempre hay un gran ambiente. Con el objetivo de que estos puntos de interés y otros de la talla del Palacio Real Testamentario o la colegiata de San Antolín llegasen a más viajeros, recientemente se impulsó una campaña.

El ayuntamiento de Medina del Campo era consciente de que las redes sociales son clave para que una campaña turística triunfe. Es por ello que puso toda la carne en el asador, cosechando un gran éxito que describiremos en próximas líneas.

Viajes y Mapas: una de las claves del éxito

Lo primero que llama la atención de la campaña turística con la que se han obtenido tan buenos resultados es que el ayuntamiento no es el único que está detrás de ella. A la lista hay que sumar a Viajes y Mapas, concretamente al bloguero medinense Romel de Blas Reinaldo.

Hablamos del artífice del blog recientemente mencionado, quien más allá de dedicarse activamente al citado portal online también es geógrafo. Precisamente el hecho de tener tantos conocimientos le ha llevado a ser capaz de colaborar activamente con el ayuntamiento de Medina del Campo para hacer llegar a esta población a muchos viajeros y turistas en general, quienes han pasado a mostrar interés en acudir a dicha villa.

Desde la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Medina del Campo, liderada por Nadia González tomaron una decisión muy acertada. Y es que decidieron apostar de lleno por un nuevo proyecto de promoción de la conocida como ‘Villa de las Ferias’, el cual estaría basado sobre todo en las visitas de blogueros profesionales como el que hemos descrito en el anterior párrafo.

El objetivo por parte del ayuntamiento era claro: aprovechar la labor de divulgación que este tipo de blogueros realizan, así como la gran capacidad de influencia que tienen y los numerosos medios con los que cuentan para hacer llegar su mensaje.

La iniciativa se la hizo llegar al ayuntamiento el propio Romel de Blas. Tras recibir el visto bueno, el bloguero que ha llevado a buen puerto al sitio web Viajes y Mapas pasó a ser el encargado también de coordinar un proyecto que ha acabado obteniendo excelentes resultados.

Hablar de resultados supone sacar a colación los objetivos que tenía la campaña turística. El buen hacer por parte tanto del ayuntamiento como del coordinador de las acciones llevadas a cabo ha terminado derivando en que cada objetivo se cumpla, empezando por el de promocionar el turismo en Medina del Campo, así como en Castilla y León en general, además de otras comunidades limítrofes.

No es el único objetivo que se ha cumplido. A la lista hay que sumar dos más: uno tan importante como el de mostrar la Villa de las Ferias como un destino atractivo para todos los públicos -ideal especialmente para disfrutar de una escapada de fin de semana-, y otro que se resume en dar a conocer todos los recursos con los que cuenta.

Romel de Blas sabía que las redes sociales e Internet en general podían ser de gran ayuda para cumplir los diversos objetivos de la campaña turística. Es por ello que se puso manos a la obra y, colaborando activamente con el ayuntamiento, logró coordinar una campaña que ha sido todo un éxito como demuestran los números que detallaremos a continuación.

Estos son los números obtenidos como resultado de la campaña turística

En primer lugar hay que destacar la cifra total de impactos conseguidos: 23 millones en redes sociales. Ello no es de extrañar teniendo en cuenta que 18 blogueros profesionales se acercaron a la localidad a lo largo de cuatro fines de semana, llevando a cabo cuatro planes distintos. Durante los días de visita han disfrutado de experiencias de turismo patrimonial, cultural y gastronomía o enoturismo.

Los 18 profesionales publicaron artículos en sus respectivos blogs, concretamente 24 textos. En lo referente a las publicaciones de Facebook, se cifraron en un total de 45. El número de personas alcanzadas en la red social de Mark Zuckerberg fue finalmente de 430.000.

Como es de esperar, las historias en Instagram también fueron numerosas, llegando a las 710. Por otra parte, en el feed de esta misma plataforma hubo 25 publicaciones, alcanzando las 808.500 personas en una red social que cada vez es más popular.

Lo mismo podemos decir de TikTok en cuanto a fama de la RRSS. En ella también se consiguieron números realmente buenos: 306.000 personas, así como 17 vídeos que calaron hondo en la comunidad.



Estas cifras no son las únicas que sorprenden por ser muy buenas, ya que también lo hacen las de Twitter: ¡más de 22 millones de impactos! En concreto, se publicaron 6.505 twits, consiguiendo que el hashtag #medinadelcampo fuese varias veces tendencia en España en dicha red social durante el transcurso de la Semana Santa.