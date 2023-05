Canussa presenta Closset, el colgador de diseño hecho a partir de residuos

Canussa reutiliza bolsos al final de su vida útil y residuos de producción para fabricar un producto de diseño único, el Closset La marca de accesorios de eco-diseño "made in Spain" Canussa, lanza su producto más emblemático, el closset. Un artículo con una gran simbología para la compañía ya que, con él, la marca cierra el ciclo de vida de sus bolsos y accesorios, lo que la convierte en una empresa totalmente circular.

Al año se desechan 39.000 toneladas de textiles y solo se recicla el 1% de todo ese material. Este versátil colgador, que puede utilizarse tanto como percha o como un candado de seguridad, está fabricado con bolsos al final de su vida útil y residuos de producción, una clara apuesta por dar una solución a los residuos textiles generados en la industria de la moda.

"Después de un año de trabajo buscando dar una solución a los residuos generados durante el proceso de producción y por los bolsos y accesorios al final de su vida útil, dentro del Canussa Lab, nuestro espacio donde investigamos las tendencias en eco-diseño y probamos los nuevos materiales, lanzamos closset. El producto que cierra el ciclo de vida de nuestros bolsos y accesorios y también, la C de Canussa para convertirla en una marca circular. Hecho a partir residuos, dando una segunda vida a residuos que normalmente acabarían en un vertedero, convirtiéndolos en el accesorio de diseño imprescindible para el día a día", explica María Cano, CEO de Canussa.

Un producto que además cuenta con un diseño muy especial, el closset juega con la C de Canussa "con este artículo no solo buscamos dar una segunda vida a nuestros bolsos, también contamos una historia, cerrando la C de Canussa, nos volvemos circulares", afirman desde la compañía.

Con motivo del lanzamiento, la compañía tendrá instalado un contenedor en Valencia, en la C/ Filipinas nº27, para fomentar el reciclaje y recoger bolsos usados para darles una nueva vida.

Eco-diseño, 3D-Printing, up-cycling y circularidad las claves de Canussa

A través del ecodiseño, Canussa pretende minimizar el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida del producto desde su el diseño propiamente dicho hasta la producción, utilización y retirada. Esto significa que sus accesorios están diseñados para durar y facilitar su regeneración al final de su vida útil. Por otra parte, la impresión 3D les permite acercarse a la moda bajo demanda, zero waste, reduciendo de esta forma la huella de carbono.

Comprometidos con la moda circular, en Canussa utilizan textiles de alta calidad y durabilidad, reciclados siempre que el diseño lo permita, extendiendo así la vida útil de sus productos. El closset es un claro ejemplo de regeneración de productos. Pero Canussa tiene otros artículos up-cycling como una mochila compuesta por un airbag y tres cinturones de seguridad recuperados del desguace del coche, que incluye una microfibra de alta resistencia e impermeable, y con forro certificado GRS PET 100% reciclado.

Más sobre Canussa:

Canussa es una marca de accesorios de eco-diseño "made in Spain" donde la funcionalidad y el estilo van de la mano. ¿Una seña de identidad? La durabilidad de los bolsos y accesorios, que además de ser de diseño, son sostenibles y veganos. Por otra parte, destacar el Canussa Lab, donde investigamos y experimentamos en procesos de economía circular para Canussa y también ofreciendo servicios de eco-diseño a otras empresas.

Canussa obtuvo en 2022 la certificación Bcorp con una puntuación del 102.4. Las Empresas B Corp representan el modelo de empresa sostenible y regenerativa más avanzado del mundo. A diferencia de las compañías que sólo persiguen fines económicos, las B Corps cumplen con los altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad legal.