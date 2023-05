Blues en estado puro en el corazón de la Costa del Sol: "Listen to the Blues"

La Costa del Sol malacitana se prepara para vivir una auténtica fiesta del blues con el festival "Listen to the Blues", que se celebrará en la ciudad de Marbella, Málaga, del 16 al 18 de junio La cita tendrá lugar en el Marbella Arena, la antigua plaza de toros de la ciudad malagueña, donde se darán cita artistas de primer nivel mundial como Philip Sayce, Ben Poole, Eric Steckel, Red Beans & Pepper Sauce, Rozedale y Manu Lanvin. El evento está patrocinado por Hard Rock Hotel y Marbella Arena.

El festival "Listen to the Blues" nace tras el éxito del concierto internacional de guitarra M.I.G.S de Montreux (Suiza), que contó con más de 3.300 asistentes durante tres días de exhibición de guitarra, eventos en vivo y masterclasses. Didier y Emmanuel, convencidos de que Marbella es uno de los mejores destinos del mundo para un evento de blues, han decidido llevar la magia de este género musical a la Costa del Sol. Estos dos apasionados de la música con gran experiencia y contactos en el sector, prometen un encuentro inolvidable para los amantes del blues.

El cartel del festival se repartirá de la siguiente manera:

16 de junio: Ben Poole y Rozedale

17 de junio: Eric Steckel y Red Beans & Pepper Sauce

18 de junio: Philip Sayce y Manu Lanvin

Marbella, conocida por su privilegiado entorno y clima, se convertirá en el epicentro del blues durante estos tres días. La energía, pasión y sensaciones de los asistentes y colaboradores se transmitirán a través de la música, en un entorno espectacular como el Marbella Arena.

Este festival pretende convertirse en una experiencia única para todos los asistentes. Los artistas invitados, provenientes de diferentes rincones del mundo, aportarán sus estilos y técnicas, creando un ambiente de intercambio y aprendizaje.

No pierdas la oportunidad de formar parte del festival de blues de la Cota del Sol y disfrutarde tres días llenos de música, pasión y emociones.

Anexo: información sobre los artistas invitados

Philip Sayce

Philip Sayce es un guitarrista y cantante canadiense que ha sido aclamado tanto por la crítica como por los fans del blues y del rock. Nacido en 1976 en Aberystwyth, Gales, Sayce creció en Toronto, Canadá, donde comenzó a interesarse por la música a una edad temprana. Su pasión por la guitarra fue evidente desde sus primeros años y pronto comenzó a perfeccionar su técnica y habilidades en el instrumento.

Influenciado por leyendas de la guitarra como Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan y Eric Clapton, Sayce ha desarrollado su propio estilo de blues-rock, caracterizado por un enfoque enérgico, emotivo y virtuoso de la guitarra. A lo largo de su carrera, ha colaborado con numerosos artistas y bandas de renombre, como Melissa Etheridge, Uncle Kracker y Jeff Healey, lo que le ha permitido consolidar su reputación en la escena musical.

Como solista, Philip Sayce ha lanzado varios álbumes de estudio, incluidos "Peace Machine" (2009), "Influence" (2014) y "Spirit Rising" (2020). Su discografía destaca por la intensidad de su guitarra, su voz potente y emotiva, y sus composiciones cargadas de lirismo y sentimiento.

El estilo de Sayce es una mezcla de blues, rock y soul, con elementos de la música psicodélica y del hard rock. Su habilidad para combinar diferentes géneros musicales en su propio sonido lo convierte en uno de los guitarristas más destacados y versátiles de la actualidad.

Philip Sayce es conocido por sus enérgicas y apasionadas actuaciones en vivo, donde su talento y carisma en el escenario crean una conexión única con el público. Su participación en el festival "Listen to the Blues" de Marbella promete ser un espectáculo imperdible para los amantes del blues y del rock, y una oportunidad única para disfrutar de la maestría de uno de los guitarristas más destacados del panorama musical actual.

Ben Pool

Ben Poole es un talentoso guitarrista, cantante y compositor británico que ha causado un gran impacto en la escena del blues y del rock. Nacido en 1987 en Inglaterra, Poole comenzó a tocar la guitarra a los 9 años y rápidamente se enamoró del blues y el rock, influenciado por artistas como Eric Clapton, Gary Moore y Rory Gallagher.

A lo largo de su carrera, Ben Poole ha sido reconocido por su habilidad en la guitarra, su voz emotiva y su carisma en el escenario. Su estilo combina elementos de blues, rock y soul, creando una fusión contemporánea que resulta fresca y emocionante. La técnica de Poole en la guitarra, sumada a su capacidad para transmitir emociones a través de su voz, lo convierten en un artista completo y versátil.

Ben Poole ha lanzado varios álbumes desde el inicio de su carrera en solitario, incluyendo "Let's Go Upstairs" (2012), "Time Has Come" (2016) y "Anytime You Need Me" (2018). Estos trabajos han sido elogiados tanto por la crítica como por los fans, destacando su capacidad para mezclar estilos musicales y crear composiciones originales y conmovedoras.

El reconocimiento a nivel internacional no tardó en llegar para Ben Poole, quien ha sido aclamado por la revista Guitarist como "uno de los jóvenes talentos más interesantes y apasionantes del Reino Unido". También ha compartido escenario con grandes figuras del blues y del rock, como Jeff Beck, Gary Clark Jr. y John Mayall, lo que ha contribuido a consolidar su reputación como una de las promesas más brillantes de la música contemporánea.

Sus actuaciones en vivo son una muestra de la energía y la pasión que caracterizan a Ben Poole como artista. Su participación en el festival "Listen to the Blues" de Marbella será una oportunidad excepcional para disfrutar del talento y la emoción que este joven músico británico aporta al blues y al rock.

Eric Steckel

Eric Steckel es un guitarrista, cantante y compositor de blues estadounidense. Nació el 11 de junio de 1990 en Filadelfia, Pensilvania, y comenzó a tocar la guitarra a una edad temprana. Eric es conocido por su habilidad en la guitarra y su enfoque fresco y moderno al blues, mezclándolo con elementos de rock y otros géneros musicales.

A lo largo de su carrera, Steckel ha lanzado varios álbumes de estudio y ha colaborado con otros artistas de blues notables. Algunos de sus álbumes incluyen "Havana" (2016), "Polyphonic Prayer" (2018) y "Grandview Drive" (2020).

Steckel también ha compartido el escenario con músicos de blues de renombre como John Mayall, quien lo invitó a unirse a su banda, The Bluesbreakers, cuando Eric tenía solo 17 años. Esto llevó a una colaboración en el álbum de Mayall "In the Palace of the King" (2007), en el cual Steckel tocó la guitarra en varias pistas.

Manu Lanvin

Manu Lanvin es un cantante, guitarrista y compositor francés de blues y rock. Nacido el 19 de julio de 1974 en París, Francia, es el hijo del famoso actor y cantante francés Gérard Lanvin. Aunque creció en un entorno artístico, Manu desarrolló su propio camino en la música y se centró en el blues y el rock.

A lo largo de su carrera, Manu Lanvin ha lanzado varios álbumes de estudio y ha actuado en numerosos festivales y conciertos en Francia y en el extranjero. Sus álbumes de estudio incluyen "Venir au Monde" (2004), "Les Temps Mauvais" (2006), "Mauvais Casting" (2009), "Nuit Intercelaires" (2012), "Son(s) of the Blues" (2014) y "Grand Casino" (2016).

Manu Lanvin ha sido reconocido por su enérgica presencia en el escenario y su habilidad para combinar el blues con elementos del rock. Además de su carrera en solitario, también ha colaborado con otros músicos y ha participado en proyectos paralelos, como su colaboración con Johnny Hallyday, una leyenda del rock francés.

Rozedale

Rozedale es un grupo de blues originario de Francia, fundado en 2009 por la cantante y guitarrista, Charlie Fabert, y el bajista, Michael Chirva. El nombre del grupo proviene de un barrio de Kansas City, cuna del blues.

La música de Rozedale se caracteriza por una fusión de blues, rock y elementos de la música electrónica. La voz poderosa y expresiva de Charlie Fabert, combinada con su habilidad en la guitarra, crean un sonido único y cautivador. Además, la sección rítmica liderada por Michael Chirva, aporta una base sólida y potente al grupo.

Desde su primer álbum, "Rozedale", lanzado en 2012, el grupo ha ganado reconocimiento internacional y ha actuado en importantes festivales de blues en Europa y Estados Unidos. Su más reciente álbum, "Blue Tomorrow", lanzado en 2019, ha recibido elogios de la crítica por su innovadora fusión de géneros y su sonido fresco y emocionante.

Rozedale es un grupo de blues moderno y vibrante, que ha logrado destacar en la escena internacional gracias a su talento y creatividad.

Red Beans & Pepper Sauce

Red Beans & Pepper Sauce es una banda de blues-rock francesa fundada en 2011 por el guitarrista y cantante Pascal Geiser. La banda combina influencias del blues clásico con elementos de rock y funk, creando un sonido enérgico y contemporáneo que ha sido bien recibido tanto por la crítica como por el público.

A lo largo de los años, Red Beans & Pepper Sauce ha lanzado varios álbumes de estudio, incluidos "Cookin 'Up" (2011), "Hot & Spicy" (2013) y "Red" (2018). Estos álbumes muestran la evolución de la banda y su habilidad para fusionar géneros, manteniendo siempre su característica base de blues.

La banda ha actuado en numerosos festivales y eventos en Francia y en el extranjero, ganando una sólida base de seguidores y el reconocimiento de la escena del blues europea. Red Beans & Pepper Sauce se destaca por sus enérgicas actuaciones en vivo y la química entre sus miembros.