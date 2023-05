Desarrollo de una marca personal, con Robbie Murray

Las nuevas tecnologías han revolucionado el mundo del marketing. En la actualidad, las redes sociales pueden suponer una herramienta trascendental a la hora de crear una marca personal. Esto es provocado mayoritariamente por el acceso que tienen los diferentes grupos sociales a estos medios de comunicación, lo que provoca que las marcas tengan una difusión excepcional.

Sin embargo, una marca personal no consta solo de interacciones en redes sociales. Eso es lo que motivó a Robbie Murray, uno de los fundadores de CEOSphere, a escribir un libro sobre las claves para construir una marca desde cero.

¿Cómo crear una marca personal? El hecho de construir una marca exitosa es una combinación de diferentes factores que incluyen trabajo duro, pasión, habilidades, paciencia, inteligencia y un poco de suerte. No hay fórmula perfecta que garantice el éxito de toda marca personal, sin embargo, existe una serie de elementos a tener en cuenta para que dichas probabilidades se disparen.

Más allá de enumerar consejos puntuales, el libro de Robbie Murray tiene como objetivo ser una guía cuyos pasos puedan seguirse. Es por eso que se apunta a un contenido teórico complementado con otros pasos prácticos que pueden ser aplicados durante el proceso.

A lo largo de la lectura, las personas serán capaces de adoptar las características pertinentes para la creación de una marca personal estable. Dentro de los contenidos, los lectores podrán adquirir conocimientos como la idea y principios de un negocio rentable, ejercicios para entender qué provoca que la audiencia compre y secretos para crear una presencia en línea atractiva, entre otros.

La importancia de una buena marca personal La razón por la que crear una marca personal reside generalmente en consolidar una imagen profesional y atractiva, de modo que esa presencia en línea se traduzca en un aumento de los ingresos.

Una buena marca personal le permite al titular destacar en un mercado competitivo, diferenciándose de otros profesionales y haciendo que lo reconozcan como una autoridad en su campo. Así es como se produce un consecuente aumento en la visibilidad, sustentado por un producto o servicio, no solo por la calidad, sino por el trabajo realizado en el branding digital.

A su vez, CEOSphere ofrece una selección de cursos en línea y servicios de asesoramiento diseñados para ayudar a las personas a desarrollar habilidades específicas en el ámbito del marketing digital y la marca personal. Estos servicios van desde el asesoramiento individual, pasando por clases en línea en grupo, hasta recursos descargables.

En conclusión, la empresa, con su amplia gama de recursos, libros, servicios de asesoramiento y enfoque en la estrategia de marca personal, centra sus esfuerzos en ayudar a las personas a construir su marca personal o comercial en línea.