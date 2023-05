Divainparfums ofrece un amplio catálogo de perfumes de equivalencia

A lo largo de la historia, los perfumes han destacado por ser un artículo relacionado con la elegancia, la belleza y la demostración de la comodidad económica. Esto se tradujo en valores muy pocos accesibles para el común de las personas. Sin embargo, en las últimas décadas, comenzaron a aparecer perfumes de equivalencia. Se trata de productos que están fabricados con fórmulas que están inspiradas en las grandes marcas o incluso tienen fragancias idénticas, cuyo valor suele ser mucho más económico. No obstante, muchas veces algunas tiendas ofrecen perfumes de mala calidad, haciéndolos pasar por una equivalencia. Por esta razón, es importante comprar estos productos en tiendas de confianza.

En este sentido, Divainparfums cuenta con años de experiencia que le han otorgado un alto grado de reconocimiento en España, como una de las empresas líderes en perfumes de equivalencia. De hecho, hoy en día cuenta con una valoración de 4.7 sobre cinco estrellas en más de 45 mil opiniones en Google.

Cómo diferenciar perfumes de equivalencia con fragancias de mala calidad Un perfume está elaborado principalmente de esencias y aceites aromáticos, alcohol y productos químicos como fijadores, cuyo efecto es asegurar la duración de la fragancia. Sin embargo, hay empresas de equivalencias que ofrecen agua con un poco de algo que le da olor, por lo que su duración no pasa de los diez minutos. Estos deben identificarse antes de hacer la compra, ya que no responden a las necesidades del cliente.

Un perfume de equivalencia de buena calidad debe poseer una estela amplia, no debe causar irritaciones, debe durar varias horas y no debe mostrar diferencias olfativas relevantes con respecto al perfume original. De hecho, en ocasiones, un perfume de equivalencia puede ser de igual calidad que uno original. En estos casos, el motivo de la diferencia del precio será porque uno estará patentado y el otro no.

Sobre Divainparfums Para estar seguros de la calidad de un perfume de equivalencia, conocer la empresa que lo comercializa será de vital importancia. En este sentido, Divainparfums es una de las tiendas online de este tipo de artículos más reconocidos de toda España. Hoy en día, dispone de más de 600 fragancias para clientes particulares. A su vez, el 90 % de sus proveedores se ubica en las cercanías de su sede, por lo que reduce costes en los del transporte o el consumo de energía, permite la colaboración del equipo de Divainparfums con ellos y posibilita controlar el proceso de elaboración.

Por otro lado, los expertos de Divainparfums tienen como principal premisa mejorar la experiencia del cliente. Por esta razón, además de sus funciones diarias, buscan constantemente estar cerca y en contacto con el cliente y leer todas las estadísticas relacionadas a las ventas en tiempo real, con el objetivo final de adaptar la producción a la demanda.