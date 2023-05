Impuesto específico combustible, por EDIG

El artículo 6° de la Ley 18.502 de Chile estableció el impuesto específico a los combustibles, con una tasa de 6 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por m3 a la primera venta o importación de gasolina automotriz, y de 1,5 UTM por m3 para el petróleo Diesel. La base imponible que se utiliza para calcular la tributación que deben pagar personas jurídicas y naturales, depende de la cantidad consumida. No obstante, la Ley presenta diferentes disposiciones para la restitución del dinero del impuesto, de acuerdo con los ingresos de los contribuyentes.

Para mayor claridad de los usuarios y el cumplimiento de los pagos, la destacada compañía EDIG cuenta con más de 30 años de trayectoria en la oferta de servicios de consultoría a pymes chilenas, con expertos en estas materias fiscales.

Obligaciones y restablecimientos Uno de los aspectos que desconocen los clientes con respecto al impuesto específico, son los porcentajes de su recuperación que, por medio de la Ley 21.537 del 24 de enero de 2023, se instituyen dependiendo de los ingresos anuales del contribuyente durante el período inmediatamente anterior.

La compañía EDIG se actualiza constantemente sobre las novedades relacionadas con los tributos, y presenta los porcentajes de recuperación.

En primer lugar, cuando las cantidades de renta anuales son iguales o inferiores a 2.400 Unidades de Fomento (UF), los usuarios tienen derecho a un 80 % de reembolso. Por su parte, el recobro del 70 % es para aquellos que evidencien ingresos al año, mayores a 2.400 UF y no excedan de 6.000 UF; asimismo, pueden recibir el 52,5 % quienes tengan rentas que superen los 6.000 UF y sean menores a 20.000 UF.

Finalmente, para los contribuyentes que más devenguen, es decir, que tengan ingresos mayores a 20.000 UF, la recuperación del impuesto específico será del 31 %.

Es importante mencionar que hay diferentes maneras de determinar los ingresos anuales y, con ello, conocer el porcentaje correspondiente. Las personas que, al momento de acogerse, no tuvieron ingresos durante los 12 meses anteriores, deberán sumar la renta proyectada a un año, posteriormente dividirla por el número de meses que sí fueron efectivos y finalmente, multiplicarlos por 12.

En el caso de las empresas de transporte de carga que sean propietarias o arrendatarias con opción de compra de camiones, con un peso igual o superior a 3.860 kilogramos, tienen derecho a recibir la devolución de parte del impuesto específico al petróleo Diesel.

En general, para conocer cómo registrar este tributo en los documentos públicos, es fundamental contar con el seguimiento y la asesoría de EDIG y el equipo de profesionales que aborda y desarrolla los productos contables exigidos bajo los estándares que establece la ley y la gestión diaria de los negocios.

Otros servicios EDIG presenta el Área de Software para soluciones en la nube en contabilidad, remuneraciones, procesamiento de declaración de impuestos a la renta anual, facturación y boleta electrónica.

También, dispone de un Área Editorial que publica dos libros al mes, relacionados con los términos, conceptos y sucesos tributarios, generalmente convertidos en manuales prácticos para su fácil interpretación entre los ciudadanos.