Los CISO y sus principales prioridades para 2023

Actualmente, las empresas optan cada vez más por trabajar y desarrollarse en entornos digitales en línea, por lo que la protección de los sistemas, información y datos resulta más importante que nunca. Las amenazas y los ataques cibernéticos son una preocupación constante para los CISO (Chief Information Security Officer) o directores de seguridad de la información.

En este contexto, para empresas especialistas en ciberseguridad, como Towers IT, es fundamental mantenerse al día y abordar cuestiones como la privacidad, la protección de la información, la prevención de ciberataques y la seguridad en la nube, entre otros. El 2023 será otro año clave para la ciberseguridad y Towers IT estima que es necesario explorar y adoptar nuevas medidas más efectivas para proteger la información y garantizar la seguridad digital.

Los tipos más comunes de ciberataques en la actualidad Es importante que cualquier CISO esté al tanto de las principales tendencias en amenazas y riesgos para poder diseñar estrategias efectivas de prevención. Una de las más comunes amenazas son los ataques de phishing, que buscan obtener información personal o financiera a través de correos electrónicos fraudulentos o páginas web falsas.

También existen los ataques de malware, que pueden instalarse en sistemas sin el consentimiento informado del usuario y robar información o causar daños al equipo. Los ataques de ransomware son otra amenaza, en los que los ciberdelincuentes “secuestran” los datos y exigen un rescate para su liberación.

Por último, están los ataques de denegación de servicio (DDoS), en los que los sistemas son inundados de información para sobrecargarlos y dejarlos fuera de servicio. Los mecanismos para vulnerar sistemas de seguridad se actualizan constantemente, por lo que es vital mantenerse a la vanguardia cuando se trata de ciberseguridad.

Prioridades de la seguridad informática para 2023 por Towers IT Ante el cambiante panorama de las amenazas y los riesgos en materia de ciberseguridad, los CISO tienen la obligación de mantenerse actualizados y desarrollar estrategias que les permitan prepararse para las amenazas de hoy y de mañana. La empresa Towers IT persigue este objetivo, por lo que ha trazado prioridades que cualquier CISO debería tener en cuenta.

Estas prioridades incluyen, por ejemplo, la necesidad de desarrollar la capacidad de pensar como un atacante y así anticiparse a vulnerabilidades. Para ello, Towers IT ofrece herramientas como Xcitium, una herramienta que permite contener de manera preventiva elementos desconocidos que puedan resultar maliciosos.

También es fundamental comprender cómo y dónde interactúa la infraestructura de seguridad con las personas, ya que estos son puntos de interés para los atacantes. Con relación a esto, es importante gestionar adecuadamente los riesgos en la cadena de suministro, ya que estos vienen en un acelerado aumento.

Otro punto central es la denominada seguridad perimetral, la cual Towers IT la define como esencial para prevenir el acceso no autorizado a la red y evitar la propagación de malware, phishing y otros tipos de ataques. Además, puede ayudar a las empresas a cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo y proteger la privacidad y los datos de los clientes y empleados.

Por último, bajo este entorno cada vez más amenazante es fundamental tener en cuenta todos estos consejos que exponen los profesionales de Towers IT para el diseño y planificación de una estrategia de seguridad que priorice la prevención.