Alquiler de casas en Formentera por vacaciones, con Can Corda

Formentera es una excelente opción para disfrutar de unas vacaciones rodeadas de naturaleza, arena fina, aguas cristalinas y mucha paz. Llegado el momento de planificar el viaje, es necesario escoger dónde hospedarse. En este punto, las alternativas son muchas: hoteles con diferente rango de estrellas, apartamentos, hospederías, pensiones y otras opciones. Pero muchos optan por las casas en Formentera con piscina y una bonita terraza para desconectar del mundo durante estos días.

Can Corda se alza como una excelente opción para el alquiler vacacional en Formentera. Dispone de 5 alojamientos, de diferentes capacidades y características, ideales para disfrutar de una estancia inolvidable junto a la pareja, los familiares o un grupo de amigos.

Alquiler de casas vacacionales en Formentera La elección del tipo de alojamiento depende de las diferentes necesidades. Pero contar con una casa con capacidad para toda la familia o amigos, a escasa distancia de las playas con arena fina y con todas las comodidades, es una opción ideal para un retiro vacacional.

En Can Corda disponen de casas en Formentera con todo lo necesario para pasar unos días en el Mediterráneo. Esto incluye cocina completamente equipada, televisor pantalla plana, conexión a internet, equipo de música, servicio de limpieza, sábanas y toallas, y hasta sistema de seguridad con alarma.

Estar apartados del ajetreo turístico ofrece una mayor libertad a la hora de, por ejemplo, preparar una deliciosa barbacoa o tomar un trago con los seres queridos. Aparte de ello, durante las vacaciones se busca tranquilidad y lugares con encanto, y las casas de la firma cumplen al pie de la letra con estas características.

Opciones disponibles en Can Corda Casita es una de las opciones que forman parte del catálogo de Can Corda. Consta de 4 habitaciones con capacidad para hospedar a 8 personas. Entre sus grandes atractivos se encuentran su piscina y el estilo campestre, muy parecido a una casa rural de antaño, pero con todas las comodidades.

Otra de sus opciones es Piedra, una casa coqueta que refleja la naturaleza en su estado puro, creando una sensación de tranquilidad y paz. Cuenta con dormitorios dobles, siendo ideal para alojar a un máximo de 6 personas.

Para quienes buscan una alternativa más sofisticada, está Lavanda, una casa con estética minimalista, muros de piedra y enlucidos de cal, adaptándose por completo al estilo Mediterráneo. Es un espacio ideal para familias grandes, con espacios amplios y una decoración que satisface hasta los gustos más exigentes. Además, cuenta con piscina y una amplia zona exterior ajardinada.

En el sitio web de Can Corda es posible encontrar todas las opciones de casas en Formentera que tienen en alquiler, así como todas sus especificaciones, para escoger la de preferencia y vivir unas vacaciones inolvidables.