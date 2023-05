Los mitos más comunes en la psicología y por qué hay que eliminarlos

La psicología es una disciplina con base científica que estudia el comportamiento humano en diferentes contextos. Específicamente, el ámbito clínico ha ganado más relevancia durante los últimos años, ya que evalúa y diagnostica problemas y afecciones emocionales recurrentes como la depresión, la ansiedad, los trastornos de estrés y de pánico, entre otros.

No obstante, de acuerdo con la Escuela Mediterránea de Psicología, los mitos alrededor de la profesión han incrementado durante los últimos años, con creencias limitantes y extremistas como: “ir al psicólogo es de locos” o que “cura todas las enfermedades”.

Un boca a boca perjudicial Los especialistas de la psicología que se forman en instituciones como la Escuela Mediterránea de Psicología obtienen destrezas y habilidades suficientes para solucionar las dificultades de tipo emocional, mental y social de los individuos, con el fin de promover mejores condiciones en su calidad de vida. Sin embargo, los mitos han perjudicado no solo a la veracidad en la aplicación de sus métodos, sino la misma salud de las personas que se ciñen a esos pensamientos.

Entre los bulos más comunes está: “la psicología no es una ciencia”, cuando se trata de un área social con rigurosos estudios y demostraciones de tratamientos.

También, se ha hecho común la creencia “con solo asistir a terapia, la vida se solucionará”. Y, en ese sentido, la Escuela Mediterránea de Psicología aclara que los psicólogos clínicos trabajan con las personas para ayudarles a comprender y manejar sus emociones, pensamientos y comportamientos. Esto puede incluir el apoyo en la resolución de problemas, orientación en el cambio de patrones y en la mejora de la autoestima.

Por otro lado, entre los profesionales, se ha incrementado el mito de que los test psicológicos en los procesos de selección son la única herramienta que otorga veracidad sobre los perfiles profesionales de los candidatos. Y, aunque se ha demostrado su utilidad, no son factores determinantes acerca de la personalidad y forma de comportarse de las personas.

En general, cada una de las suposiciones con respecto a la profesión tienen un factor cultural que se puede desmontar desde los mismos centros educativos, con los estudiantes, docentes, pacientes y todo el entorno que se retroalimenta de una ciencia fundamental para la sociedad.

Formación que derrumba mitos La Escuela Mediterránea de Psicología cuenta con másters de psicología, posgrados, cursos superiores y talleres de autoayuda en las áreas formativas de coaching, neuropsicología clínica, empresa, deporte, jurídica, judicial, psiquiatría, recursos humanos, técnicas y superación, etc. Además, su experiencia en la formación online le ha garantizado el reconocimiento en diferentes contextos, gracias a sus formaciones y a las metodologías que ponen en práctica. Todas sus formaciones están desarrolladas por expertos con base científica, por lo tanto, formarse en un centro de referencia como EM Psicología es la forma de alejarse de falsos mitos.