La controversia de los implantes dentales y sus razones. Para promover la armonía energética y evitar la sensibilidad a los metales, algunos profesionales recomiendan el zirconio sobre el titanio

La ausencia de piezas dentales no solo afecta la seguridad de las personas al sonreír, también puede provocar un desgaste o pérdida del hueso dental. Afortunadamente, gracias a los avances en el sector de la estética dental, existen los implantes dentales que funcionan como sustitutos de los dientes perdidos.

Existen muchos tipos de implantes, el más utilizado comúnmente es el titanio. No obstante, hoy en día, hay una nueva alternativa para aquellos pacientes con posibles alergias a los metales, se trata de los implantes de zirconio. Estos están hechos de un material cerámico, que les aporta un característico color blanco y más estético, algo que valoran los pacientes que requieren la colocación de piezas artificiales en su dentadura.

En Madrid, DeltaDent es una clínica referente en la colocación de implantes dentales a base de este material. Su equipo de profesionales está capacitado para aplicar esta técnica, siguiendo los métodos más vanguardistas del sector.

Ventajas de los implantes de zirconio El zirconio es un metal en forma cristalina que se extrae del mineral circón. Este es un material cada vez más utilizado en la odontología de vanguardia, debido a los múltiples beneficios que ofrece sobre los implantes tradicionales.

Principalmente, es una excelente alternativa para personas que sufren de sensibilidad o alergia a los metales, incluyendo el titanio. Gracias a su composición, este material es altamente biocompatible y no provoca reacciones alérgicas ni corrosión en la boca. Asimismo, es un material resistente y duradero, lo que garantiza una larga vida útil para el implante.

Existen personas que creen que la colocación de objetos metálicos, como el titanio, interfiere en la energía natural del cuerpo. En este sentido, quienes necesitan recurrir a la colocación de piezas dentales artificiales pueden optar por los implantes de zirconio. Estos no contienen metales que puedan afectar el flujo energético del cuerpo, garantizando una mayor salud dental y bienestar general.

En cuanto al aspecto estético, el implante de zirconio es de color blanco, lo que permite simular perfectamente la dentadura natural, evitando que se vean áreas de metal en la línea de la sonrisa. De este modo, es un material estéticamente casi imperceptible a la vista.

Especialistas en colocación de implantes de zirconio en Madrid DeltaDent se ha consolidado como una clínica dental referente en Madrid debido a los tratamientos vanguardistas en estética dental que ofrece. Entre ellos, están los implantes de zirconio, con los cuales ayudan a sus pacientes a tener una dentadura sana, natural y bonita, gracias a los beneficios que brinda este innovador material.

El equipo de profesionales de la clínica, liderado por la doctora Nuria Duque, es especialista en la colocación de diversos tipos de implantes, según la posición donde haya ausencia de pieza dentaria, como restauración unitaria, puente fijo o dentadura y sobredentadura. La aplicación de cada técnica dependerá de las necesidades estéticas de cada paciente.

La clínica ofrece planes de financiamiento a medida, brindando a sus pacientes la oportunidad de pagar sus tratamientos hasta por 48 meses, sin intereses. Para recibir mayor información sobre los planes de pago, los usuarios pueden ingresar a su página web.